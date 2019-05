Už ve čtvrtfinále byl český výkon na pováženou, dvě třetiny haproval. Reprezentace se rozjela až ve třetí třetině, kdy nasázela čtyři branky. Mělo to být ponaučení, takhle ne, to na Kanadu stačit nebude.

Jenže nebylo. Jakoby už samotná scenérie před úvodním buly byla předzvěstí toho, co přijde. Na tribunách zely prázdná místa, lidé se sotva trousili. Amtosféra? Prakticky žádná. Po desíti minutách byste nepoznali, že se hraje semifinále mistrovství světa.

Až na to, že padl gól. Kanadský forvard Mark Stone se nenápadně zjevil před Patrikem Bartošákem a šikovnou tečí poslal javorové listy do vedení.

