Výhru nad Švédskem 5:2 v pátečním utkání hokejové reprezentace na mistrovství světa sledovala i zcela zaplněná restaurace Racek v Ostravě-Výškovicích. O den později tady už bylo plno už odpoledne. Hokejovému zápasu totiž předcházel přenos z ligového utkání fotbalistů Baníku v Jablonci.

„Atmosféra byla při zápase se Švédskem výborná a to samé platí i o zápase proti Norům. Lidé se baví, mají na sobě reperezentační dresy, oslavují góly a pochutnávají si i na specialitách, které jsme pro ně k hokejovému šampionátu připravili,“ prozradil provozovatel restaurace Petr Vavrečka.

Voráčkův hambáč

Lidé si tak dopřávali například "Bartošákové betony" (dva mega hot-dogy), "Gudasové kolínko" (pečené vepřové koleno) i "Voráčkovův Flayers hambáč". A po vstřelených gólech se často objednávala slovenská borovička, kterou v restauraci nabízeli v akci 1+1 zdarma jako akci „S Davidem Skleničkou na skleničku“.

„Připomíná mi to mistrovství světa, které se hrálo také na Slovensku před osmiroky. Tenkrát byla super atmosféra a naši hráli výborný hokej. Tenkrát to ale nedotáhli až do finále. Letos by to mohlo vyjít,“ říká viditelně spokojený fanoušek, který sledoval v restauraci oba vítězné zápasy našich hokejistů.

Také Sport-bar Marica v Ostravě-Zábřehu zaplnili v pátek i v sobotu hokejoví fanoušci. „Připravili jsme pro ně akční slevy na některé destiláty, aby mohli oslavit góly našich hokejistů panákem. A protože bylo těch gólů dost, tak se slavilo vydatně,“ pochvalovala si servírka zmíněného sport-baru. Jak dodala, hned první den mistrovství světa si odnesl výhru v podobě šesti plechovek pivaOstravar i tipér, který uhádl přesný výsledek hokejového zápasu.