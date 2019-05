Jak ovlivňuje vrcholový sport lidské zdraví, ať už negativně, nebo pozitivně?

Záleží na tom, jaký sport máte na mysli. Jednotlivé sportovní aktivity na vrcholové úrovni přetěžují různé části pohybového aparátu sportovce. Někdy trpí více svaly a klouby jindy kardiovaskulární systém, tedy srdce a cévy. Pozitivní vliv může mít na psychickou odolnost a při dodržování rozumných mezí na celý pohybový aparát i oběhový systém.

Jde o intenzitu a správný přístup sportovce i trenéra. Na vrcholové úrovni je nejdůležitější regenerace a prevence. Pokud je toto dodržováno, může vrcholový sportovec s trochou štěstí projít kariérou bez zranění.

Obejdou se dnes špičkoví sportovci bez pomoci medicíny?

Ve vrcholovém sportu samozřejmě hraje (opět dle disciplín) medicína roli. Toto spojení je však vnímáno převážně negativně, a to kvůli návaznosti na doping. Nicméně medicína ve sportu má primárně jiný úkol, tím je prevence nejrůznějších cévních a oběhových příhod, traumat, ošetření zranění a léčba různých infekcí a tak dále. V neposlední řadě spadá do medicíny i psychologická péče, kterou vrcholoví sportovci často potřebují nejen při zranění, ale hlavně po ukončení kariéry.

Jaké problémy mívají nejčastěji hokejisté?

Každý hokejový fanoušek ví, že nejslavnější adduktory, tedy vnitřní svaly stehen, má Jaromír Jágr, kterého dlouhodobě trápily. Častá je ale i plochá noha, protože rodiče obouvají dětem brusle dříve, než umí chodit. Klenba tedy není dobře vytvarovaná. Běžné jsou bolesti zad hlavně v bederní oblasti, protože hokej je hra, kdy jste většinu času předklonění. Dál lze zmínit různá pohmoždění, otřesy a natržené svaly.

Co jim může pomoci k rychlé regeneraci po zápase?

Pomáhá, když jdete na led dobře rozcvičení. Únava před zápasem zpomaluje regeneraci po zápasu. Pořádné rozhýbání a příprava je proto velice důležitá. Pozápasové techniky jsou různé - od pobytu v ledových bazéncích a masáží, přes různé přístroje až po psychologa nebo návštěvu kostela.

Které svaly mají hokejisté vytrénované a které třeba vůbec nepoužívají?

Hokej je komplexní sport. Svaly stehen a hýžďové svaly jsou poměrně často velice silné, stejně jako horní polovina trupu. Slabší bývají lýtkové svaly.

Může mít na jejich tělo vliv častý pobyt na ledě, tedy v chladném prostředí?

Pokud v jarních a letních měsících přecházíte z tepla do zimy a obráceně, má to podobný vliv, jako přechod z klimatizované kanceláře do rozpálených ulic. Můžete onemocnět, pohybový aparát se s tím ale dokáže vyrovnat.

Co s jejich tělem a nervovým systémem dělají časté otřesy při různých srážkách a pádech?

Jsou zpracovány nejrůznější studie o vlivu otřesů a traumat. Dokonce z prostředí amerického fotbalu existuje zajímavý film na téma poškození mozku těchto hráčů. Mozek samozřejmě při nárazech trpí, vznikají různá poškození, která se i různě hojí.

Jak tělo sportovce reaguje na to, když s hokejem skončí? Je zákonité, že jakmile přestane pravidelně trénovat, tak ztloustne?

Ztloustnutí pravidlem určitě není. Je na každém jednotlivě, zda dokáže změnit množství stravy. Pokud ale zásadně snížíte energetický výdej a zachováte dosavadní příjem, logicky ztloustnete. Doporučujeme nepřestat sportovat ze dne na den a také mít už ke konci kariéry připravené činnosti, kterým se budete věnovat.

Pohyb je zdravý. Je ale zdravý hokej na vrcholové úrovni?

Žádný sport na té nejvyšší úrovni zdravý není, ale každý pohyb prováděný s rozumem zdravý je.