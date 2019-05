Komplikace pro národní tým. Faksa má potíže s ramenem

Útočník Radek Faksa z Dallasu, jehož příjezd očekává hokejová reprezentace na mistrovství světa, má v neděli dorazit do Bratislavy, ale zatím nemůže kvůli zranění hrát. Poprvé by mohl zasáhnout do turnaje ve čtvrtém utkání českého týmu ve skupině, které je na programu ve čtvrtek proti Lotyšsku.

Pětadvacetiletý centr Faksa dohrál se Stars v úterý po porážce se St. Louis v rozhodujícím sedmém utkání 2. kola play off. Jeho příjezd se očekával už dnes dopoledne, trenér Miloš Říha ho chtěl dokonce hned zařadit do sestavy pro večerní zápas proti Norsku. Nejlepší momenty prvního dne MS. Nechybí ani Vránova paráda Přečíst článek › Jenže Faksa měl potíže při zdravotní prohlídce v Dallasu. "Má drobné zranění ramene a bohužel nemůže hrát. A i z toho důvodu se zpozdil jeho přílet," uvedl pro Českou televizi generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd. Nejdříve ve čtvrtek "Nakonec jsme se ale domluvili tak, že do Bratislavy přiletí v neděli, ale s ohledem na jeho zdravotní stav tady dostane prostor k doléčení a hrál by nejdřív až ve čtvrtek. Pro nás je to bohužel špatná zpráva, ale musíme ji akceptovat," doplnil Nedvěd. Faksa odehrál v základní části NHL 81 zápasů a připsal si 30 bodů za 15 branek a stejný počet nahrávek. Ve 13 startech během vyřazovacích bojů přidal jednu asistenci. Na soupisce českých hokejistů je i Hynek Zohorna. Nastoupí proti Norům Přečíst článek ›

Autor: ČTK