„Všichni víte, že jsem složitý trenér, a chci strašně poděkovat za důvěru, kterou jsem dostal. Je to velká škoda, letos si Česko medaili zasloužilo,“ řekl Říha.

Převládá ve vás tedy zklamání?

Hlavně jsem hrdý. Na náš tým i na Česko. Jsem i trochu nasr…, ale hlavní je, že si nás teď všichni hokejově váží, protože jsme parádní hokejový národ. Kanada, Finové i Rusové, kteří jsou někde jinde, se nás bojí.

Proč nevyšla poslední dvě utkání?

Vždycky můžete udělat něco jinak, na každém turnaji. My jsme hráčům věřili, měli naši důvěru. Šli jsme do toho s tím, že se k nám přikloní štěstí, bohužel se přiklonilo na druhou stranu. V zápase o bronz jsme mohli rozhodnout dřív, nevyšlo to, ale i tak jsme odehráli parádní turnaj.

Co je podle vás hlavním přínosem šampionátu?

Že jsme nastolili pevná pravidla a kluci je přijali. Přijali tvrdou práci a viděli, že funguje. Tým nás překvapil tím, že se nikdo neurazil, každý přijal svou roli.

Jsou hráči, jejichž výkony byste obzvlášť vyzdvihl? Třeba nejlepší obránce MS Filip Hronek?

Máme víc hokejistů, kteří měli být oceněni. Filip je neskutečný hráč, hodně jsme o něj stáli. Alby (asistent trenér Robert Reichel, pozn. red.) za ním několikrát byl v zámoří, bojovali jsme, aby ho klub pustil.

Bude realizační tým pokračovat i nadále ve stejném složení?

Kolegové smlouvu ještě nemají, já tedy jo. Musíme si všechno nechat projít v hlavách, pak to nějak zhodnotíme na výkonném výboru. Uvidíme, jestli budeme pokračovat.

Dá se na výkonech ze Slovenska stavět do dalších let?

Znovu se ukázal český hokej, se kterým jsme vždy vyhrávali. Měli jsme vůli i srdce, jen v závěru chybělo štěstí. Potřebujeme mladé hráče, kteří budou chtít reprezentovat. Máme ohlasy, že všichni chtějí přijet. Řekli to i ti, kteří moc nehráli, necítí žádnou křivdu. A platí to i o těch, kteří byli v přípravě a nakonec se nedostali do nominace. To je příslib.