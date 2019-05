Hudba pro Voráčka hodně znamená. "Relax, pohodu, když máš slabší chvilky, může zvednout náladu. Pomůže ti se nabudit, ale zároveň i třeba usnout. Díky hudbě můžete tancovat, zpívat, hrozně moc věcí," řekl devětadvacetiletý hráč v rozhovoru s ČTK.

Zálibu v hudbě získal díky otci. "Já měl to štěstí, že na začátku 90. let neposlouchal žádný r'n'b nebo hip hop, ale zůstal u klasického rocku, ať to byli Pink Floyd, Rolling Stones, AC/DC, Queen, Slade, Scorpions. Prostě taková ta muzika, která přežije i nás. Alespoň v to doufám."

„Rachot“ na koncertech

Sám jede v podobných kolejích. "Ať jsou to U2, Queen, Tom Petty, Bruce Springsteen, AC/DC a další… Také Bee Gees, Genesis, Jon Bon Jovi, ale mám rád i něco z novějších věcí. Třeba Aqua má pár dobrých písniček, Avicii namixoval super věci. Čím víc toho člověk má v zásobě, tím lépe."

Rád chodí i na koncerty, na které vyráží často. "Springsteen už byl si patnáctkrát," smál se Voráček. "Také AC/DC dvakrát, jednou ve starém složení, jednou s Axlem Rosem v Praze. Bylo to super. Zároveň jsem ale strašně rád, že jsem to viděl ještě i ve složení s Brianem Johnsonem, což bylo v Berlíně s rodinou, a to bylo prostě famózní. V těch 70 letech, co zvládají, to je něco neuvěřitelného. Strašnej rachot," ocenil Voráček.

Mezi jeho nejlepší zážitky z koncertů patří Springsteenovo vystoupení v pražském Edenu před sedmi lety. "Sehnal jsem hodně lístků a měl tam spoustu známých, kamarádů, rodinu. Udělali jsme si krásný celý den. Ten koncert byl opravdu dobrej a dlouhej, moc jsme si to užili," vzpomínal.

"Další top koncerty? U2 v Montrealu, což bylo poprvé, co jsem je viděl. Tom Petty skvělej, Guns N\' Roses na fotbalovém stadionu pro 70 tisíc lidí, taky paráda," dodal.

Boss Diamond

Mrzí ho promeškaný koncert dalšího veterána Neila Diamonda. "Už letos končí. Tam jsem měl vzít naše, táta s mámou ho mají hodně rádi. A také mě mrzí AC/DC, protože jsem se chystal, jak měli jet na turné a Brian začal mít problémy se sluchem. To jsme byli domluvení s klukama z týmu Flyers, ale nakonec se to zrušilo," litoval Voráček. "Teď samozřejmě čekám na Springsteena, až pojede další tour," doplnil tahoun ofenzivy Philadelphie.

Právě v jeho současném působišti se s muzikantem přezdívaným "The Boss" setkal. "Byl jsem na zvukové zkoušce, kde bylo jen pár lidí na stadionu. Slyšel jsem takhle pět písniček, co zahráli. Pak nás seznámili, potřásli jsme si rukou a já mu řekl, že jsem velký fanda. Dokonce než přišel Bruce, vzali mě na pódium, půjčili mi jeho kytaru a já si zabrnkal," uvedl.

V poslední době si hodně užil film Bohemian Rhapsody. I tím, že jde o hudbu, na které vyrůstal. "Věděl jsem historii o Queenech a Freddiem Mercurym. I když ne takhle dopodrobna, ale věděl jsem toho hodně. Byl jsem na ten film fakt zvědavý a je fantastický. Je super, že se připomene lidem, jak skvělá ta hudba byla, i třeba v porovnání s dnešní dobou."

Připustil, že někdy to má při svém hudebním vkusu složitější s mladšími spoluhráči. "Já na ně pak někdy koukám s vykulenejma očima a otevřenou pusou, co neznají za písničky. Já si ale držím svůj standard. Před zápasem tam jsou Kabáti. Ten rock je dobrý. I po zápasech něco českého, dobře se to poslouchá," řekl Voráček.

Dobrý hudební sluch

Stejně jako v Bratislavě vládne i kabině Flyers. "Když hrajeme do sedmi, máme v 17:10 nějakých deset minut video, pak 17:20 až 17:50 se začínáme rozcvičovat a já si pustím muziku podle nálady a jedu. Mám to nahlas, kvůli tomu jsem tam sám. To je moje půlhodinka, už od doby, co jsem přišel do Philly. Nikdo se mi do toho necpe, to by si nedovolili," smál se.

Od lidí okolo slýchá, že má dobrý hudební sluch. S hrou na hudební nástroje je ale na štíru. "Neumím absolutně na nic. Jenom na air guitar, tedy vzduchovou kytaru. Když si vezmu hokejku, nebo když se povede nějaký večírek, tak třeba i koště nebo mop, když je po ruce, pak hraju vážně skvěle," prozradil s úsměvem od ucha k uchu.

Rád by to ale změnil. "Jednou bych se chtěl naučit na kytaru, ta se dá vzít kamkoliv a je to výborný relax. Už si říkám pár let, že začnu, ale všechno má svůj čas," řekl Voráček.