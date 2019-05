Jak se těšíte po delší době těšíte na světový šampionát?

Jo. Už je to nějaká doba, kdy jsem předtím hrál v nároďáku. V posledních letech mi to bohužel nevycházelo, ale letos se příležitost naskytla, tak jsem ji využil. Navíc drží i zdraví. Doufám, že ideální formu načasujeme na správnou chvíli.



Vzpomenete si ještě na poslední šampionát v Bratislavě?

Určitě mám i vzpomínky, kdy se v Bratislavě konalo mistrovství světa naposledy. Bylo to tam super, a proto jsem rád, že si tam můžu zahrát znova. Navíc s kluky, se kterými jsem delší dobu nebyl. Parta vypadá super. Doufám, že ji ještě stmelíme a na šampionát se skvěle připravíme.



Vybavíte si ještě něco?

Sešel se tam skvělý tým s několika hráči z NHL. Utvořila se dobrá parta. Měli jsme skvělé vyhlídky to dotáhnout dál, než kam jsme došli. Nakonec z toho byl bronz. Vybavuji si zápas se Švédy v semifinále, kdy jsme si utkání nechali ujít mezi prsty. Cítili jsme, že finále bylo blízko, ale bohužel to nevyšlo. Nakonec jsme ale brali třetí místo, což nebylo špatné. Doufám, že na to navážeme.



Je velká výhoda, že budete hrát skoro doma?

Samozřejmě, protože se můžeme opřít o podporu fanoušků. Posledně byla na Slovensku výborná atmosféra. Věřím, že opět přijede dost lidí a pomůžou nám.



Bylo dobré, že jste si stihl před mistrovstvím zahrát v národním týmu na Českých hokejových hrách?

Od doby, kdy jsme s Calgary vypadli v play-off, uplynul nějaký čas, takže bylo super si opět zahrát ostré zápasy. Navíc v Brně, kde jsou výborní fanoušci, užil jsem si to a napravil si chuť po rychlém konci v play-off NHL.



Colorado vyřadilo 4:1 na zápasy Calgary. V čem vás předčilo?

Musím uznat, že v celé sérii bylo lepší než my. Samozřejmě velkou roli hrála jeho první lajna s Nathanem MacKinnonem, Gabrielem Landeskogem a Mikkem Rantanenem, která byla opravdu dominantní. To vlastně prokazovala celou sezonu, kdy tahle formace hrála výborně. Hlavně MacKinnon předváděl hokej z jiného světa. Opravdu byl skvělý a jen tak jsme na něj nemohli najít recept. Navíc v play-off, kde rozhodují malé věci. Prohráli jsme dvakrát v prodloužení, kde to mohlo jít oboustranně a vypadat úplně jinak. Vypadnutí nás mrzí.

I v ostatních sériích se rodila překvapení. Co na to říkáte?

Je to dost bláznivé, protože většinou favoriti vypadli hned v prvním kole, což nikdo nečekal. Tohle je hlavně případ Tampy, která měla snovou základní část a hned vyletěla. Tady vidíte, že v NHL se může stát opravdu cokoli. Ta soutěž je strašně vyrovnaná a každý může porazit každého. Nikdy nic není hotové, dokud není konec.



Jak jste byl spokojený se svými výkony v NHL?

Sezona z mé strany byla trochu nahoru dolů. Tým měl výborný ročník, myslím základní část. Vyhráli jsme západní konferenci. Jenže bohužel v play-off to bylo rychlé, což bylo velké zklamání. Všichni v klubu cítili, že můžeme dojít daleko. Jenže vyřazovací část je vždy ošemetná v tom, že nikdy nevíte, co se stane.



Oproti minulé sezoně jste měl podobné herní vytížení, ale bodů jste nasbíral víc. Čím to?

No nakonec musím říct, že i když jsem neměl tolik herního času, tak bodově to bylo slušné. Cítil jsem, že kdybych dostal víc šancí třeba na přesilovce, tak to mohlo být ještě lepší, ale bohužel to dopadlo takhle. Ale jak už jsem říkal, druhá polovina byla lepší, i když jsem měl zranění, kdy jsem byl mimo skrz kotník. Což není nikdy příjemné, takhle vypadnout na určitou dobu.



Vy jste měl i nějaké problémy s trenérem že?

Ano, což jste tady v Česku asi zachytili. To bylo v první polovině sezony. V té druhé se situace uklidnila. Dostával jsem i víc herního prostoru na ledě.



Díky čemu se to uklidnilo?

Měli jsme s trenérem nějaké konverzace a mýtinky. Nejvíc mi pomohlo, když jsem se vrátil do své lajny, se kterou jsem zvyklý hrát. Jak jsme začali nastupovat zase spolu, ukázali jsme, že nám to sedí. Dali jsme i nějaké góly. S tím samozřejmě šlo i sebevědomí nahoru. Jako formace jsme hráli dobře a dokázali jsme trenérovi, že když jsme spolu, tak jsme efektivní.



Přemlouval jste Davida Ritticha, aby dojel na šampionát?

Situaci okolo šampionátu jsme samozřejmě probírali. Snažil jsem se k němu lehce promlouvat tak, aby přijel. Nicméně všichni víme, v jaké je situace, že nemá smlouvu a navíc ho trápilo i zranění. Měl něco s kolenem, s čímž bojoval celou sezonu. V podobné situace jsem taky byl a rozhodl jsem se stejně jako on. Takže na jednu stranu ho chápu, ale zároveň by bylo dobré, kdyby nám mohl pomoct. Nicméně jeho rozhodnutí musíme respektovat.