Góly v závěrečných okamžicích zápasů zkrátka a dobře patří ke kanadským specialitám. Nikdo jiný nedokáže v případě potřeby vytvořit těsně před sirénou tak neskutečný tlak na bránu, nikdo jiný neumí zmrazit soupeře, který se už už radoval z výhry.

„Patří to k základní myšlenkové výbavě našich hokejistů. Všichni vyrůstají s tím, že dokud není konec, je možné všechno,“ řekl před časem bývalý útočník Paul Henderson, autor jednoho z nejslavnějších gólů z poslední minuty v hokejové historii: v roce 1972 takhle rozhodl legendární „Sérii století“ proti Sovětskému svazu.

Šampionát na Slovensku je jen potvrzením kanadského umu udeřit na poslední chvíli. Už v základní skupině vyhráli nad domácím týmem 6:5 díky trefě 1,8 sekundy před sirénou. Ve čtvrtfinále proti Švýcarsku to ještě vylepšili: Damon Severson vyrovnával na 2:2 pouhých 0,4 sekundy před koncem. Neskutečné.

„Abych pravdu řekl, ani jsem nevěděl, kolik času ještě zbývá. Tušil jsem, že už se blíží konec, ale 0,4 sekundy je vážně málo. O to úžasnější pocit to je,“ usmíval se Severson. V prodloužení už Kanada hru kontrolovala a Mark Stone ji poslal do semifinále.

Mají to v genech

Švýcarům zůstaly po statečném boji jen oči pro pláč. „Přijít o výhru tak těsně před koncem hrozně bolí. Vzpamatovat se a hrát pak prodloužení bylo samozřejmě velmi obtížné, Kanadu to dostalo na koně,“ řekl útočník Nino Niederreiter.

Kanada letos nemá na MS tolik hvězd jako jindy, hokejové geny se ale nezapřou. „Všichni víme, jak v závěru vystupňovat tlak. Patří to k naší hře,“ řekl Severson. Česká družina si na to dnes musí dát obzvlášť pozor.