Řada českých fanoušků se možná zaradovala, když výsledky v základních skupinách přihrály hokejistům se lvíčkem na prsou do čtvrtfinále soupeře z nejschůdnějších. Aspoň podle papírových předpokladů. Na ledě to ale dlouho bylo velké drama.

Po bezbrankové první třetině, kdy Češi nezužitkovali úvodní nápor a po zbytek dějství už jejich výkon nebyl tak výrazný, sice přišel vedoucí gól s autorským razítkem Jana Kováře, jenže radost v českých domácnostech vydržela jen čtyři minuty, když po zaváhání jinak spolehlivého gólmana Bartošáka srovnal Mauer.

Horké chvilky přišly i v úvodu třetí dvacetiminutovky, Češi je však přestáli bez další inkasované branky a po vedoucí brance Voráčka poslali puk za Grubauerova záda ještě Kubalík, Palát a znova Kovář. Na jedné straně tak mohla propuknout radost z postupu do semifinále světového šampionátu po třech nezdarech za sebou, na straně druhé zase zavládl smutek.

A byl o to větší, že Němci dlouho cítili šanci na úspěch. „Moc nechybělo. Přes čtyřicet minut jsme se drželi plánu, kterého jsme chtěli, a měli i pár dobrých šancí," posteskl si německý kouč Toni Söderhelm po zápase. „Potom jsme měli trochu smůlu a dobrý soupeř toho využil. Během druhé přestávky jsem měl pocit, že to u nás ještě přijde. Nevyšlo to,“ mrzelo jednačtyřicetiletého Fina.

Motivace pro budoucnost

Ten coby aktivní hokejista přivezl z mistrovství světa před dvanácti lety stříbro. Tenhle úspěch jeho svěřenci letos nenapodobí. „Kluci to vidí jako promeškanou příležitost. Proto si myslím, že to pro ně bude trochu bolestivé. Mělo by to trochu bolet, aby byli motivovaní do budoucna,“ věří, že, jak se říká, všechno zlé bude pro něco dobré.



„Jsem na hráče velmi pyšný. Přesvědčil jsem se, jak se můžou zlepšovat během dvou týdnů. Jsou schopni se učit a motivovat. A jsou také absolutní gentlemani i mimo led a to je pro mě také důležité,“ vysekl poklonu německým reprezentantům.