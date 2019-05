"Další zápas, další jednoznačné vítězství. Nepamatuji si, kdy naroďák tak snadno drtil soupeře. Sám si dávám otázku, proč zrovna letos. A jaké jsou hlavní důvody," napsal Jágr po utkání proti Rakušanům na svůj ostře sledovaný facebookový profil.

Má pravdu. Češi kromě Rakušanů přehráli 8:0 i Itálii, navíc dali sedm gólů Norům, šest Lotyšům a pět branek si z duelu s českým reprezentačním výběrem odnesli dokonce i Švédi. Jediní, kdo proti výběru Miloše Říhy zatím obstáli, byli Rusové, kteří vyhráli 3:0.

Co stojí za výsledky českého týmu? Legendární hokejista přišel s výčtem možných důvodů. "Především je to kvalitní tým a nová trenérská vize, kterou hráči respektují. Důležité jsou i správně poskládané útočné trojice, ofenzivní raketa Hronek a ostrostřelec Gudas. Ostatní beci to jistí dozadu," domnívá se Jágr.

Takhle fantasticky fandíte při hokejovém MS v Bratislavě vy:

Tím však Jágrův výčet možných důvodů nekončí, když alespoň ve stručnosti přidává další tři. "Nesmíme zapomenout na dobře poskládané přesilovky - každý hráč má svojí roli, každý může vystřelit z voleje a to je těžko bránitelné. Roli hraje i sebevědomí, hráči si věří. A nepopiratelnou skutečnosí je, že kvalitativní rozdíl mezi hokejovou špičkou a ostatními týmy se zvětšil," uzavírá.