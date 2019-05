Hokejisté Německa vyhráli i třetí zápas na mistrovství světa v Košicích, porazili Francii 4:1 a s maximálním počtem devíti bodů vedou skupinu A. Francie je s jedním bodem sedmá. Rozhodující dvougólový náskok si Němci vypracovali ve druhé třetině.



V brance Německa poprvé na turnaji nastoupila posila ze zámoří Grubauer, gólman Colorada ale nakonec odchytal jen polovinu utkání, než podle všeho ze zdravotních důvodů nuceně střídal.



Konkurent Francouze na soupisce Avalanche opustil led za nerozhodného stavu 1:1. Do vedení se v 18. minutě dostali Němci po rychlém brejku, do kterého jim pomohl i odraz puku od brusle jednoho z rozhodčích.

Francie na trefu obránce Seidera odpověděla v 25. minutě, kdy vyrovnal kapitán Fleury. Němci ale ve zbytku druhé třetiny rozhodli o výhře. Nejprve se prosadil Plachta a poté skončila gólem spolupráce posil z NHL Kahuna a Draisatla.



Francouzi měli několik možností snížit, zejména v přesilových hrách. Treutleho, jenž nahradil Grubauera, ale překonat nedokázali. Poslední slovo měl při power play Holzer, který zpečetil vítězství gólem do prázdné branky.





Čtyři góly nastříleli i Švýcaři. Nad Rakušany se ujali vedení gólem do šatny půl minuty před první sirénou. Šťastným střelcem byl Kevin Fiala. Další góly si Švýcaři schovali do poslední desetiminutovky. Krátce poté, co Roman Josi zvýšil na 2:0, ale po jednom ze střetů nevydrželo plexisklo a oba týmy musely přetrpět nucenou přestávku.

Ta vedoucímu týmu vůbec neuškodila. Ve zbytku utkání přidali ještě dvě branky a vyhráli nad Rakušany 4:0.