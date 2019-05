Sklenička bojoval v AHL na farmě Canadiens v Lavalu, zato Moravčík po propadu do nižší ECHL raději zvolil návrat do Plzně. Tady se čtyřiadvacetiletý rodák z Klatov stal znovu spolehlivou součástí defenzivy Škodovky. Přispěl k zisku bronzu.

Se Skleničkou se sešli opět až na reprezentačním kempu. Přesvědčili a v úterý se vydali s týmem vlakem z Prahy do dějiště mistrovství v Bratislavě. „Pocity jsou skvělé, nominace si cením. Předtím to však byly docela nervy. Nikdo neměl nic jistého až do nedělního zápasu s Ruskem,“ přiznal Michal Moravčík.

Ani z reakcí trenérského štábu dirigovaného Milošem Říhou se nedalo vytušit, jak si kdo stojí?

Ne. Až teprve po utkání s Rusy si trenéři zavolali všechny hráče do kabiny a přečetli nominaci. Chvíli na to ji pak šli oznámit novinářům na tiskovou konferenci.

V českém týmu je hned pětice borců, kteří hrají nebo ještě nedávno hráli za Škodovku. Pomáhá to?

Je fajn, že tu kluci jsou, ale nejde o nic zásadního. Možná loni, kdy jsem se v nároďáku teprve rozkoukával, to roli hrálo. Teď už sem nějak patřím a je tu skvělá parta.

Pokoj s Davidem Skleničkou ale v dějišti mistrovství budete sdílet?

To jo. Jsme na sebe zvyklí, tak proč to měnit.

Jak jste po vyřazení z play-off přijal pozvánku do národního týmu?

Potěšilo mě to. Přece jen konec s Třincem v sedmém semifinále mrzel a tohle byla nová výzva. Šance rychleji zapomenout a prodloužit si sezonu.

Reprezentační kemp byl dlouhý a ne všichni hráči mohli jet na šampionát. Promítala se nejistota do atmosféry v průběhu přípravy?

Nijak zvlášť. A dlouhé to bylo možná pro kluky, kteří byli na soustředění celých šest týdnů. Pro mě zase tolik ne. Ale jisté neměl nikdo nic.

Co zápasy na turnaji v Brně o síle reprezentace ukázaly?

Na to, že před turnajem se k mužstvu připojila řada nových kluků, jsme odehráli dobrá utkání. Tým si zatím sedá a ještě nějakou chvíli bude. Určitě je na čem pracovat, ale svou sílu mužstvo rozhodně má.

V Brně jste končili porážkou s Rusy, ale předtím jste zase porazili mistry světa Švédy. Jakou váhu to má?

Něco málo to ukázalo. Třeba Švédům, že to s námi nebudou mít lehké (úsměv). Ale nepřeceňoval bych ani vítězství, ani prohru s Rusy. Hlavní budou až výsledky na mistrovství.

Říká se, že důležité je dobře začít. Jenže vy do šampionátu vstoupíte pátečním soubojem se Švédy.

S někým začít musíme. Na mistrovství chceme vyhrát každý zápas. I ten se Švédy.