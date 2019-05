Umění, potenciál, sebevědomí, odolnost, charakter ostatně Hronek ukazuje i na nynějším mistrovství světa na Slovensku, kde se ve čtvrtek hraje velký zápas: Češi se od čtvrt na devět večer postaví ve čtvrtfinále, tedy klíčovém duelu, Německu.

„Filip Hronek se mi líbí hodně,“ přiznal i Jan Koller, bájný fotbalový střelec, nejlepší kanonýr fotbalové historie, když dorazil do Bratislavy podpořit český národní výběr. „Po dlouhé době máme skvělého ofenzivního obránce typu Marka Židlického,“ dodal.

„Je pěkné to slyšet, ale upínat se na to úplně nedá,“ reagoval Hronek pro web hradeckého Mountfieldu.

Obránce však opravdu navazuje na úspěšného Kladeňáka. Stejně jako on se prosadil v NHL – a to už v jedenadvaceti letech. Na tomto šampionátu patří do desítky v kanadském bodování. Navíc je nejproduktivnějším obráncem. Tři góly dal na dalších sedm přihrál. Za sedm utkání, to je impozantní výkon…

„Asi jsem se zase posunul trochu dál. Loňské mistrovství mi ukázalo, na čem bych měl zapracovat, a snažil jsem se o to celou sezonu. Určitě mi účast pomohla, protože jsem si vyzkoušel hrát proti nejlepším hráčům,“ upozornil Hronek na fakt, že zaujal už na minulém mistrovství.

Před rokem v Dánsku se od něj tolik nečekalo, asi i proto překvapil. Tentokrát sáhl trenér Miloš Říha pro jistotu. Hronek si po třech letech za mořem vydobyl pevnou pozici v sestavě Detroitu Red Wings, jednoho z nejslavnějších klubů Ameriky.

Klíčový hráč

Nastupuje v klíčových situacích (stejně jako v reprezentaci), za zápas odkroutí průměrně více než dvacet minut.

„Chodí proti nejlepším útočným řadám soupeře, tahle liga přitom pro mladé obránce není jednoduchá. Spoustu mladých útočníků má důležitou roli, ale jen pár takových je v obraně,“ ocenil hradeckého odchovance Jeff Blashill, kouč Detroitu.

Jeho slova platí také na mistrovství světa. „Vyrostl z něj obránce, který může několik let řídit hru národního týmu,“ chválil Hronkův agent Michal Sivek.

„Bude z něho opravdu dobrý hokejista,“ doplnil trenér Red Wings Blashill.

„Mladej, drzej a má přehled. Navíc útočník v obraně, takže jednou slízne smetanu,“ přihodil ještě Jaroslav Kudrna, hradecká legenda, jež se s mladíkem potkala v extraligovém mančaftu před jeho odchodem za moře.

Hronek to může potvrdit už ve čtvrtek.

Hronek: Jsme favorit? Nevím…



S Jaroslavem Bednářem, nynějším sportovním manažerem hokejového Hradce si na ledě vždy rozuměl. Teď se jejich názory rozcházejí.



„Povinná výhra, nic si nenalhávejme. Jinak půjde o obrovské zklamání,“ řekl Bednář před čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa s Německem.



Filip Hronek, někdejší zadák Mountfieldu, je však mnohem opatrnější. „Jestli jsme favorit, nebo ne, to nevím. Bude to těžký zápas pro nás a Němci to ukázali ve skupině, že jsou silný tým,“ pronesl ve středu v Bratislavě v rozhovoru s českými novináři.



Jinak soupeře pro zásadní duel neřešil: „Tam si nešlo vybírat, je to úplně jedno, ty týmy jsou všechny kvalitní. Dopadnout to mohlo jakkoliv.“