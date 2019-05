Šéf organizačního výboru hokejového mistrovství světa na Slovensku Igor Nemeček se oficiálně omluvil Kanaďanům za to, že po pondělním vítězství celku javorového listu nad domácím týmem 6:5 fanoušci v Košicích neunesli prohru a při kanadské hymně pískali a bučeli. Diváky, kteří naházeli na led různé předměty, podle něj vyšetřuje policie.

Kanaďan Anthony Cirelli (vzadu) střílí gól v zápase hokejového mistrovství světa proti Slovensku

"Je to naprosto nepřijatelné. Musíme akceptovat výsledek, ať je jakýkoli. Ráno jsem napsal omluvný dopis vedení kanadského týmu za pískání během hymny, protože to je nepřijatelné v jakékoli zemi. Věřím, že omluvu přijmou a že už se to nebude opakovat," uvedl podle agentury TASR Nemeček.