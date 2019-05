Když se trenér Miloš Říha loni ujal reprezentačního žezla, měl o svém kurzu jasno. Při skládání národního týmu pro světový šampionát chtěl dávat přednost zkušenostem a stavět na hráčích z evropských soutěží. Borci z NHL měli finální sestavu jen jemně dokořenit.

Na poslední mistrovství světa přijeli Pastrňák s Krejčím a všichni se na ně koukali, že to odehrají. Oni toho ale měli po prvním zápase plné zuby a došla jim šťáva,“ vysvětloval zkušený trenér, proč by nerad spoléhal jen na legionáře ze zámoří. Nakonec to ale dopadlo jinak.