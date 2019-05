Šlo o váš největší zápas v kariéře. Jak to vnímáte?

Teď to mrzí. Je to opravdu smutný, protože jsme hráli skvělý hokej. Jsem strašně rád, že jsem mohl tento zápas chytat, protože se kolikrát nepoštěstí nastoupit do takto důležitého utkání. Ale myslím si, že jak za celou základní část, tak čtvrtfinále i semifinále se nemáme vůbec za co stydět. Ani proti Rusům. Bronz jsme si opravdu zasloužili, ale ne vždy je to tak, že kdo si to zaslouží, tak ho má. A na nájezdy to dopadlo tak, jak to dopadlo.



Jak těžké bylo čelit největším ruský hvězdám jako Ovečkin či Kučerov?

Jsem rád, když mi trenér dal důvěru, a snad jsem ho nějak nezklamal, že to bylo v rámci mezí. I když třeba ty nájezdy mě mrzí, ale to už nevrátím.



Věděl jste, kdo na vás jede v daný moment nájezd?

Jo, ale třeba Ovečkin má několik variant, co může udělat za zakončení, a třeba ten bekhend byl asi nejrychlejší, kterému jsem čelil. To byla rychlost. Gusev to tam dal trošku se štěstím. Škoda, no.

Gusev mohl rozhodnout už v prodloužení, kdy netrefil prázdnou branku. Co vám blesklo v hlavě?

Věděl jsem, že jsem nestihl zareagovat, tak jsem se snažil ještě uhnout, abych si to tam sám nehodil. Možná to ještě bylo štěstí, že jsem neudělal nějaký pohyb proti němu. Ale teď ,když to vezmu kolem a kolem, tak v důsledku by to asi bylo stejně jedno.

Není čas vybírat si, jestli chceš tempo



Hodně lidí překvapilo, že jste nastoupil. Co vás?

Jel jsem sem s tím, že půjdu do jakékoliv pozice. Když mi trenér řekne, že mám být celé mistrovství světa jen tréninkový kůň, jenom trojka, tak budu. Když řekne, že budu chytat a postaví mě i takhle do nejdůležitějšího zápasu celého turnaje, tak jsem za to rád a od toho jsem tady.



Takže jste byl připravený?

Měl jsem nějaké signály už od rána, takže už jsem se k tomu připravoval. Ale samozřejmě jsem byl překvapený a měl jsem z toho radost, že jsem šel do brány.

Připravoval jste se speciálně na ruské střelce?

My se na to připravujeme, trenér gólmanů nám posílá videa ještě před zápasem na mail, takže to sledujeme a ta příprava tam vždycky je.



Bylo těžké naskočit do akce po pauze?

Je samozřejmě lepší být v nějakém zápasovém tempu, ale na to tady není vůbec čas vybírat si, jestli chceš tempo, nebo nechceš. Když tě hodí do takového zápasu, tak nepotřebuješ vůbec žádnou motivaci na to, aby ses tam klidně rozkrájel a byla medaile.



Co jste říkal na výkon ruského gólmana Vasilevského?

Že jsme hráli zápas proti nejlepšímu gólmanovi na světě.





Jak jste si užil svoje první mistrovství světa?

Na mě už to dýchlo, když jsem sem přijel. Letos jsem objel všechny turnaje, Finsko, Rusko, Švédsko, Česko, pak jsme přijeli sem a ten turnaj je odskočený úplně někam jinam. Na mě to opravdu dýchlo, že to není jen nějaká evropská výzva.