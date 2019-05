Ulevilo se vám po rozhovoru s trenérem, při kterém vám oznámil nominaci?

Mám samozřejmě radost, že jsem se do výběru dostal. Přijela spousta hráčů z NHL a o to víc si cením, že můžu s kluky na Slovensko jet. Doufám, že mě trenér dopíše na finální soupisku a zahraju si. Nic ale nemám jisté. Kádr je široký a bude se čekat na kluky z Ameriky, takže ze začátku se na soupisku všichni nevejdou.

Před závěrečnou nominací bylo v kádru 35 hráčů. Projevila se v týmu nervozita?

Trošku ano. Jedu na čtvrté mistrovství světa a tolik hráčů jsem na posledním turnaji ještě nezažil. Trenéři ale chtěli mít širší kádr a my jsme to respektovali. Všichni se snažili předvést maximum, aby se předvedli a dostali se do nominace.

Bavili jste se o svých šancích s kluky v kabině?

Nikdo se o tom moc bavit nechce. Možná občas lehká konverzace, ale nebavíme se o tom denně. Spíš jsme se soustředili každý na svůj výkon. Všichni jsme chtěli ukázat, co v nás je, a šanci si zasloužit.

Na čem chcete před startem světového šampionátu zapracovat?

Musíme se víc tlačit do brány, hodně jsme hráli po koutech. Je potřeba se víc tlačit před gólmana, střílet a zlepšit defenzivu. V Brně jsme dostali třináct gólů. Sice některé byly do prázdné brány, přesto se na obranu musíme zaměřit. Mužstvo už bude pohromadě, vytvoří se lajny a budeme všechno společně ladit.