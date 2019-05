„Jdeme zápas od zápasu. Měli jsme teď dva slabší soupeře. V pondělí zase potrénujeme a v úterý si to půjdeme rozdat se Švýcary,“ říká Kubalík.

Jak se cítíte po osobní stránce?

Skvěle a zároveň jsem rád, že nám to v lajně s Honzou Kovářem a Milanem Gulašem klape. Tedy myslím si to. (úsměv) Všechno si postupně sedá a uvidíme, jak nám to půjde v dalším utkání.

Itálii i Rakousko jste smetli shodně 8:0. Co vám ukázaly tyhle zápasy?

Hlavně jsme se snažili zlepšit přesilovky, což se proti Rakušanům podařilo a něco nám tam v početních výhodách napadalo. To je fajn. Na druhou stranu jsme byli hrozně moc vylučovaní. Bylo důležité, že v první třetině jsme všechna oslabení ubránili, protože kdyby soupeř dal gól, utkání by dostalo jiný náboj.

Přitom některá vyloučení v útočném pásmu byla zbytečná že?

Přesně tak. V pásmu soupeře jsou fauly vždy zbytečné. Tohle se nám může vymstít v zápasech proti lepším soupeřům, kteří mají přesilovky dobře zvládnuté. Nicméně jsme rádi, že jsme oslabení zvládli, ubránili jsme i početní výhodu Rakouska pět na tři. Tohle je pozitivní.

Dá se říct, v uvozovkách, že jste si oslabení alespoň natrénovali?

Důležitý je, že kluci, kteří je brání, to zvládli perfektně. Navíc ještě měli nějaké šance.

Po šesti vyloučeních v řadě rozhodčí posléze čtyřikrát potrestal Rakušany. Co jste na to říkal?

No, měli takhle nastavený metr. Pro nás bylo super, že když jsme dostali přesilovky my, dokázali jsme je zužitkovat, dali jsme v nich dvě branky. To nás uklidnilo a jsme rádi, že jsme se v nich zlepšili.

Nechtěná trefa do rozhodčího



Vy jste v utkání trefil hokejkou rozhodčího, který pak odbelhal na střídačku. Co se přihodilo?

To byla taková smolná situace, kdy rozhodčí měl puk mezi nohama a já se kotouč snažil odpálit. Bohužel jsem mu vzal nohu, takže si možná natáhl tříslo nebo něco takového. Samozřejmě to bylo nechtěné, ale stál tam a já se snažil puk dostat prostě pryč, aby nedošlo k ohrožení naši brány.

Rakousko mělo být papírově silnější než Itálie. Jak jste to viděl vy?

Pro mě to bylo trošku speciálnější utkání, protože za rakouskou reprezentaci hrají dva mojí spoluhráči z klubu. Jinak těžko srovnávat takové dva soupeře. Za stavu 0:5 se nehraje dobře nikomu.

Bylo klíčové, že se vám proti Itálii i Rakousku podařilo vstřelit rychlý první gól?

Podle mě jo. Protože kdybychom třeba první inkasovali my, nechci říct, že by propukla panika, ale soupeř může chytit úplně jiný dech a utkání se může vyvíjet úplně jinak. Tak jak bychom nechtěli.

Co vy říkáte na zápasy s outsidery na mistrovství světa?

Pro mě je tohle druhý šampionát v kariéře, takže si tohle netroufám nijak komentovat. Prostě to tak je, soupeř jako soupeř a ty zápasy musíme odehrát.