„Jde o skvělého gólmana, což předvádí celou sezonu,“ říká český obránce Radko Gudas po mrzutém utkání na adresu brankáře Tampy Bay.

Jak moc mrzí prohra v zápase o bronz?

Je to velké zklamání. Po zápase s Kanadou jsme v sobě ještě našli spoustu šťávy. Věděli jsme, že jde o poslední zápas sezony a chtěli do něj dát vše. Vše jsme plnili a nikdo nic nevypustil. Všichni bojovali, odehráli jsme nejhezčí zápas na turnaji. Bohužel jsme neproměnili gólové šance.

Několikrát chyběly centimetry. Mrzí to o to víc?

Horko těžko se prohra kousá, speciálně v nájezdech. I v prodloužení jsme měli hodně šancí, ale nedotáhli jsme to. I tak jsem však hrdý, jak se kluci k tomu postavili a jak jsme hráli celý turnaj.

Jak se kousalo zklamání po utkání s Kanadou?

Nebylo to jednoduché, ale kluci se k tomu postavili dobře. Řekli jsme si, že to musíme hodit za hlavu a čeká nás další utkání, k němuž se musíme dostavit v maximální formě a nechat tam všechno. A pak můžeme mít vztyčenou bradu, i když prohrajeme, což se povedlo.

Co řekl Jakub Voráček před zápasem?

To už si nepamatuji, ale všechny to nabudilo.

Atmosféra byla skvělá

Měli jste padesát střel. Jak velkou překážkou byl ruský brankář?

Jde o skvělého gólmana, což předvádí celou sezonu. To jsme věděli, ale v první třetině na něj našli recept. Měl i spoustu štěstí, ale to nemění nic na tom, že chytal vážně výborně. Umí si pohlídat přímé střely. Hrubíno (Šimon Hrubec – pozn. red.) nám dal velkou šanci, abychom zvítězili. Byl výtečný, postavil se k tomu, jak nejlépe mohl. Bohužel nám nepřálo štěstí.

Jak se vám hrálo prodloužení ve třech?

Na tom velkém ledě je to pěkná makačka. Když jsme si pohlídali puk, bylo to dobré. Dokázali jsme Rusy dokonce na chvíli zavřít v pásmu. Poučili jsme se a doufám, že příští rok bude ještě větší chuť a dotáhneme takové zápasy do posledních minut.

Vnímáte plno mladých kluků jako příslib do budoucna?

Snad už příští rok budou ještě lepší. Pozitiva tam jsou, mladí kluci šlapali, starší jim šli příkladem. Byl skvělý balanc celého týmu.

Co jste říkal na tvrdou přípravu, kterou trenéři nastavili před šampionátem?

Nebylo to jednoduché, ale jinak v sezoně makáme celou dobu. S Kubou Voráčkem jsme si dali dva a půl týdne volno, takže jsme se do toho potřebovali víc dostat. Dorazili jsme proto o týden dřív, abychom měli fyzičku. Nechtěli jsme, aby nám docházely síly. Byl to pro nás správný přístup, jedině nám to na větším hřišti pomohlo. Za rok se zase asi bude hrát na menším ledě, takže i příprava bude jiná. Mně to však nevadí.

Cítíte zklamání i vůči fanouškům?

Atmosféra byla od prvního zápasu skvělá. Jsem strašně vděčný za takovou podporu a o to víc mrzí, že jsme neurvali placku. Takový je prostě hokej, to se stává.