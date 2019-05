Jak jste si užil debut v seniorské reprezentaci a hned na mistrovství světa?

Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale veškerá nervozita ze mě záhy spadla po prvním střídání. (úsměv) Podařilo se mi dát gól, což vždy všem a každému pomůže. Nicméně proti Švédsku celý tým odvedl parádní výkon a po zásluze jsme vyhráli.



U prvního gólu vám střela úplně nesedla, že?

Úplně ne, no. Kubalda (Dominik Kubalík – pozn. red.) mě dobře viděl. I když se to zdá nemožné v té bouřlivé atmosféře, tak jsem si o přihrávku křikl a on mě slyšel i viděl. Pak jsem se jen snažil co nejrychleji vystřelit. Propadlo to tam se štěstíčkem, to je ale někdy potřeba.



Co jste říkal na v podstatě domácí atmosféru?

Už to bylo cítit v šatně před zápasem. Navíc vím, že spousta lidí hokej sledovala doma, takže i tohle nám dodávalo energii. Šli jsme do utkání maximálně připravení a odhodlaní předvést nejlepší výkon, což jste viděli sami, když jsme hráli jen na jedenáct útočníků, v podstatě jen na tři lajny a ve čtvrté jsme se tam točili.

Musíme jít rychle spát



Na to, že šlo o první utkání na turnaji, se hrál dost otevřený hokej. Souhlasíte?

Zápas se takhle prostě vyvíjel. Občas vás hráč tlačí, pak zase vy jeho. To je prostě hokej. Hraje se nahoru dolů. Se Švédskem to mělo docela tempo. Jenže šlo vidět, že když jsme chvíli podrželi puk, hodně se nám otevírala okna a dostávali jsme se do velkých šancí. To nám klapalo, ale nyní už se zase musíme připravovat na sobotní utkání s Norskem.



Jak moc pozitivní je, že se vám podařilo nastřílet pět gólů, tak silnému soupeři jakým je Švédsko?

Dobrý start, ale je to je jedno utkání. Máme jednu výhru, ale nyní nás čeká dalších šest duelů ve skupině. Všechno tu jde rychle a jak jsem říkal, musíme jít brzo spát, zregenerovat a nachystat se na Norsko. Jasně, podařilo se nám porazit silné Švédsko, ale na šampionátu jsou všichni dobří. Musíme jít den po dni.



Jak nepříjemný soupeř bude Norsko?

Musíme ho respektovat, i když třeba nemá tolik hvězdných hráčů na soupisce jako Švédsko, ale do souboje s námi půjde s tím, že budou bojovat. Na to se musíme nachystat. Je jasné, že nás zápas se Švédy stál hodně sil, v každém utkání všichni nechávají všechno.