"Musíte věřit, že to přijde. Celou dobu říkám, že chytání je ohromně o štěstí. Abyste se dostal do brány na mistrovství světa, musíte ho mít fůru," řekl Hrubec po utkání novinářům. Mohl být spokojený, jeho pocity umocňovalo, že pomohl k zisku dalších tří bodů. "První zápas a hned výhra, to je nádherné. Řekl bych, že jde o nejhezčí vítězství v národním týmu," doplnil Hrubec.

Sedmadvacetiletý gólman už má něco za sebou. Byl velkou oporou Třince při loňském tažení do finále extraligy i letos, kdy Oceláři s jeho velkým přispěním dobyli mistrovský titul. Pár startů měl na kontě i v reprezentaci, přesto přiznal, že na něho atmosféra turnaje, který je vrcholem reprezentační sezony, dolehla.

"Byl jsem nervózní před prvním zápasem, i když jsem nechytal," pousmál se Hrubec. "Objezdil jsem všechny turnaje před mistrovstvím, ale tohle je turnaj! Vidíte výzdobu arény, šatny, prostě něco krásného. A napadne vás - ty brďo, to je mistrovství světa, na to jsem koukal vždycky v televizi. Navíc i v hledišti to je něco úžasného. Dokud nebudeme hrát proti Slovákům, vždycky budeme doma my. Chtěl bych českým i slovenským divákům poděkovat, v lepší atmosféře jsem nechytal," uvedl Hrubec.

Obtížný zápas

Povedený zápas si užíval, ale zároveň se snažil zůstat maximálně koncentrovaný. "Snažím se nedívat na časomíru, aby mě to nesvádělo polevit. Do konce utkání nikdy nevím, jaký je čas. Až když tuším, že je po druhé komerční pauze, tak se podívám. Zařizuju se podle stavu, jestli mám třeba rozehrávat puk a podobně. Teď jsem se díval do hlediště a měl husí kůži, jak to tam skákalo," řekl Hrubec.

Podobné duely bývají pro gólmany obtížné. Norové byli pod tlakem a vimperský rodák nebyl v optimální provozní teplotě. "Je lepší být pod palbou 40 střel než mít hluchá místa, ve kterých máte vytáhnout nějaký zákrok. Takové zápasy nejsou moc oblíbené. A ještě méně oblíbené potom jsou, když se skóre tahá. Ale dali jsme góly a bylo to v pohodě, mohl jsem se v klidu soustředit."

Přitom neprožil dobrý začátek pro sebevědomí, z jedné z úvodních střel při přesilovce Norů inkasoval. "Po tom gólu mi ale pomohlo několik chycených střel. Byl jsem rád, že mě to potrefovalo. Bylo tam i oslabení, šestkrát jsem si sáhl na puk a říkal si, že jsem tak nějak v zápase a že to bude v pohodě," uvedl Hrubec. "Kluci mi pak pomohli, že za stavu 2:1 přidali třetí gól," dodal.

Postupně přibývaly další góly a rozdíl ve skóre narůstal. "To je sen každého gólmana, když obránci a útočníci dávají gól a vy jste v pozici, že můžete třeba i něco pustit," podotkl Hrubec.

Zavařený jako blázen

O svém nasazení do zápasu se dozvěděl v sobotu ráno, kdy se z Bartošáka stal v Ostravě otec syna Damiana. "Patrik zažil svoji největší výhru. Byl jsem v kontaktu s trenéry, řekli mi, ať se připravím na zápas, šel jsem do toho. Kdybych nechytal, nic by se pro mě nezměnilo. Prakticky se chystáte vždy stejně. Od rána jsem věděl, že do toho na 95 procent půjdu," řekl.

Dva týdny nechytal a bylo to znát. "Jsem zavařený jako blázen. První dvě třetiny jsem se vařil. Potom jsem ošoupal rez a začaly mi fungovat nohy, už jsem se i rozdýchal pořádně. Na konci už jsem se cítil dobře," uvedl.

Kvůli svému startu měl starosti se sháněním lístků. "Ale jen našemu kustodovi a Peteru Hamerlíkovi, ten si to nechtěl nechat ujít, on je taková moje rodina. Jsem rád, že mě přijel podpořit," ocenil Hrubec podporu dlouholetého parťáka z Třince.