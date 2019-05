Jak pražská O2 Arena, tak ostravská ČEZ Arena praskaly v květnu 2015 ve švech. Jeden zápas hokejového šampionátu sledovalo v jejich útrobách průměrně přes 11 500 diváků. Čeští pořadatelé tak přepsali historické tabulky a zastínili i vlastní velmi vynikající výsledek z roku 2004.

Úvodní zápasy na Slovensku zatím navštívilo v průměru méně než 7500 diváků. To ovšem neznamená, že by tribuny zely prázdnotou. Zimní stadion Ondreje Nepely má totiž po generální přestavbě, která proběhla před deseti lety, kapacitu deset tisíc diváků, košická Steel Arena má kapacitu ještě o 1700 nižší.

Návštěvnost aktuálního šampionátu se tak podle všeho bude blížit desetiletému průměru a překročí slovenskou premiéru z roku 2011. Ještě v 90. letech by však patřila k naprosto výjimečným. Jen pro srovnání: hokejové mistrovství světa, které pořádalo Československo v posledním roce své existence, přilákalo na stadiony méně než čtvrt milionu fanoušků.

Stadiony při šampionátech praskají ve švech

Popularita hokejových mistrovství prostě rok od roku roste, za posledních třicet let se více než zdvojnásobila. Částečně za to může i vyšší počet zápasů, který se v roce 2012 ustálil na 64, zatímco až do roku 1995 se pohyboval kolem čtyřicítky. Roste ale i průměr na jeden zápas.

Chce-li Mezinárodní federace ledního hokeje přilákat co nejvyšší počet fanoušků přímo do místa dění, je sázkou na jistotu Česká republika, Německo nebo Dánsko. Naopak překvapivě nízká byla účast diváků na šampionátech v blízké Vídni. A vůbec nejslabší návštěvnost zaznamenalo mistrovství, které se konalo v olympijském roce 1994 v Itálii.

Přes pozitivní vývoj má popularita světových hokejových šampionátů ještě rezervy. Průměrná návštěvnost zápasů americké NHL totiž se totiž pohybuje kolem 18 tisíc diváků.

