Do Bratislavy a Košic míří nejlepší týmy světa i letos. Rolinek se na ledě nepředstaví, tak alespoň vypravil první speciální vlak s fanoušky, kteří zamířili do dějiště šampionátu.

Co se vám vybaví, když se řekne mistrovství světa 2011?

Zvláštní pocity. Byla strašná škoda, že jsme nevyhráli celý šampionát. Měli jsme skvělý tým. Dařilo se nám. Až do semifinále vše vycházelo hladce. Švédové nás v něm ale přehráli, zápas se nám vůbec nepovedl. Byl jsem pak rád za medaili, ale stejně to bylo trochu zklamání, protože jsem věděl, že mužstvo mělo na víc.





Proč to tehdy nevyšlo?

Bylo to jen o tom semifinále. Proplouvali jsme turnajem lehce, přehrávali jsme soupeře. Každý z toho měl obrovskou radost. Cítili jsme obrovskou sílu v mančaftu a pak nás porazili Švédové. Vůbec jsme na ně nenašli zbraň.





Nejhezčí reprezentační vzpomínkou tedy asi logicky zůstává rok 2010, že?

Určitě. Bylo úplně skvělé, co se nám povedlo. Rád vzpomínám na všechny zápasy. Jsem rád, že jsem jich v národním týmu odehrál tolik. Ale když mám vybrat jednu vzpomínku, tak jednoznačně tato zlatá medaile a oslavy na Staromáku.

Všichni stoupají, my stagnujeme

Vybaví se vám něco konkrétního ve spojitosti s tímto rokem?

Především to, že jsme vůbec nemuseli postoupit do čtvrtfinále. Hráli jsme o to, abychom nebyli první tým, který to nezvládne. Hodně jsem si to tehdy bral. Takže nejdříve byly obavy, ale pak obrovská euforie. Čtvrtfinále a semifinále jsme vyhráli na nájezdy, to bylo senzační.





Nyní český hokej čeká na cenný kov sedmým rokem. Kde vidíte problém?

Vím, že se to rozebírá horem dolem. Řeší se toho spousta. Je to těžké. Všechny týmy stoupají nahoru a zatím je to tak, že my stagnujeme. Dobré hráče stále máme, ale už jich není tolik, co bývalo.





Nemáte nějakou radu pro současného kapitána Jakuba Voráčka?

Je v letech, kdy tým táhne. Lídr se spoustou zkušeností z NHL. Jemu už radit nemusím, ani bych si to nedovolil.

Čím jste si vy získával kabinu? Co bylo důležité?

Právě v letech 2010 i 2011 bylo úplně jedno, kdo tým vedl. Jen se nějak rozhodlo, že zrovna já měl céčko. Pokud má tým společný cíl, je úplně jedno, kdo je kapitán.





Pamatujete, kdy jste dostal céčko poprvé v kariéře?

Když budu počítat seniorský hokej, tak v Karlových Varech v srpnu 2009, když se hrál první turnaj Euro Hockey Tour v sezoně. Dostal jsem ho od Vládi Růžičky, který přišel a řekl, že budu kapitán. Trochu jsem se s tím sžíval, byla to nová role.

Šance vidím hodně vysoko

Šel jste si za někým pro radu?

Nebylo o čem se radit. Dostal jsem céčko, druhý den byl zápas a šlo se na to. Už jsem o tom nepřemýšlel. Byla to samozřejmě obrovská pocta, dres ještě dodneška mám a nikdy ho nikomu nedám. Nešlo ale nic řešit. Každý zápas jsem hrál na sto procent a bylo mi jedno, jestli jsem měl céčko nebo ne.





Loni před mistrovstvím se ještě vaše jméno řešilo v souvislosti s nominací. Jak vážné to bylo?

(usmívá se) Vůbec. Dejme tomu, že v nějakém širším okruhu jsem byl. Možná kdyby sedmdesát hráčů odmítlo, tak bych mohl jet. Tahle kapitola už se uzavřela v roce 2014. Vnitřně bych samozřejmě chtěl, ale už to prostě nejde.

Jak vidíte šance letošního týmu?

Hodně vysoko. V týmu jsou dobří hráči. I když samozřejmě neznamená, že když budete mít jména, tak vyhrajete. Vidím to ale pozitivně a hlavně klukům přeju, aby přivezli medaili. Chtěl bych, aby překonali rok 2011, kdy jsme přivezli bronz.





Máte za sebou medailové zkušenosti. Co je třeba, aby tým uspěl?

V roce 2010 jsme nejdřív měli strach a obavy, abychom vůbec postoupili. Pak se to zlomilo a tým se obrovsky semknul. O rok později byl tým dobře složený. Světoví hráči. Šlo to prakticky samo. Takže bronz byl zklamání… Vždy rozhoduje momentální forma. Jak je tým naladěný, jak se pro něj kdo odevdzá. Třeba poslední MS, co jsem byl v roce 2014, se nesešlo všechno, abychom udělali medailie. Prohráli jsme dva rozhodující zápasy, kdy jsme nedali ani gól. Chybělo nám větší odhodlání, chuť se rvát a udělat něco s nepříznivým výsledkem.

Kluci musí potvrdit výkonnost

Byl Miloš Říha správnou volbou na lavičku národního týmu?

Proč ne… Zatím je těžké hodnotit, uvidí se až po výsledcích. Miloše jsem zažil, znám jeho trenérské metody a k národnímu týmu by určitě nešel nikdo, kdo hokej neumí a nerozumí mu. Když vidím, jak tým skládá, věřím, že se může letos povést něco většího.





Může platit jeho přísnost?

Samozřejmě, on má obrovský respekt. Když jste v klubu, je to větší výhoda. V národním týmu je to o krátkodobém turnaji. Je třeba, aby se hráči potkali s formou, zachytali gólmani, nikdo se nezranil. Přísnost nebude primárně rozhodovat, ale má obrovskou autoritu a charaker a kluky přesvědčí, ať tam nechají duši.

Mužstvo se potýká s nedostatkem centrů. Jak velký to může být problém?

Vím, že se vždy říkalo, že centři dělají celou lajnu. Pokud to ale kluci hráli, akorát teď chvíli ne, neměl by to být takový problém. Myslím, že tým je dobře složený a ti, co budou na centru nastupovat, do toho dají sto procent.





Miloš Říha chtěl sázet na evropské jádro, ale nakonec jede hodně posil z NHL. Co na to říkáte?

Pro hráče je to těžké. Chcete stavět jádro na zkušených a k nim doplnit pár kluků z NHL. Když jich ale vypadne tolik jako letos, tak je prostě musíte vzít, aby byl tým co nejlepší. Vím, že něco říkal, ale takhle to dopadlo a ti kluci jsou v týmu potřeba, aby český hokej získal medaili.





Sázka na starší zároveň znamenala, že se příliš nedostalo na mladé talenty. Není to špatně?

Je to právě o tom, že trenér chtěl stavět jádro ze zkušených hráčů. A ono ani nejde brát do národního týmu někoho, komu se povede měsíc nebo dva. Není to dobře. Kluci se musí obehrát a potvrdit výkonnost. A když takoví budou, trenér je určitě vezme. I u nás v Pardubicích se to rozjelo. Začali hrát mladí kluci a je to jen ku prospěchu věci.





Může nějak tým zasáhnout změna v brankovišti na poslední chvíli?

Nemyslím si. Když Francouz přijede a zavře bránu, nikdo to řešit nebude. A ono by to tak klidně mohlo být.

Sestava sice vypadá dobře, ale českému hokeji chybí ryzí kanonýři. Jak se toto dá změnit?

Musíme si je vytvářet a vychovávat. Mně se třeba strašně líbí Dominik Kubalík. Má v sobě ohromný potenciál. Představoval bych si to tak, že takový hráč se víc využije, bude v přesilovce. Když máte takového kluka a víte, že gól umí dát, tak je třeba hrát přes něj, naložit mu obrovskou důvěru tak, aby rozhodoval zápasy.





I třeba na úkor hráčů z NHL?

Na nároďák jedete s tím, že skousnete cokoli, Musíte potlačit ega. Dám příklad opět rok 2011. Kapitánem mohl být kdokoli z týmu, ale všichni potlačili ega a céčko jsem měl já. Musíte to udělat pro úspěch. Abyste potěšil fanoušky. Lidi zase letos budou hodně jezdit, budou nadšení, tak bych chtěl jen popřát, aby to dobře dopadlo a hráči udělali větší úspěch než my v roce 2011.