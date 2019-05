Ofenzivní. Tahle odrůda beků se na české hokejové zahrádce v posledních letech jaksi nemohla chytnout. Poslední velmi zdařile vyšlechtěnou „rostlinkou“ tohoto druhu byl Marek Židlický. Když ale v roce 2016 ukončil kariéru, jeho nástupce ne a ne přijít. Tu a tam nějaký záblesk, ale nic víc.

Vypadá to ovšem, že Filip Hronek by bolavé místo českého mohl vyléčit. Respektive už ho léčí. A hodně zdařile.

Po prvních dvou zápasech na mistrovství světa v Bratislavě má na svém kontě dva góly a dvě asistence. Zatím je nejproduktivnějším zadákem šampionátu!

Dvě přesně mířené rány proti Norsku, nápaditá podpora útočné akce, ze které profitoval Michael Frolík… to jsou hlavní střípky jeho tříbodového představení proti Norsku, které česká reprezentace ve druhém zápase na turnaji vyprášila 7:2.

A jeho exkluzivní nahrávka Jakubu Vránovi před čtvrtým gólem proti Švédsku? Řečí hokejového labužníka – mňam.

Ale nenechte se mást. Hronek? To není jen bezhlavá podpora útoku. Vzadu hraje bez chyb, útočníky soupeřů si zatím maže na chleba. Těžko se přes něj prochází.

Už vloni v dánské Kodani ukázal, že má talent. O rok později předvádí, kam se za další rok v zámoří posunul. A to ještě zdaleka není hotovým bekem, bude se zlepšovat. Ta představa musí české fanoušky hladit po duši.

Z nejobyčejnějšího kluka hvězdou

Dovolte mi jednu osobní zkušenost. V listopadu 2015 jsem dostal možnost být pracovně v patách českému výběru do 20 let, který ve finských městech Tampere a Hämeenlinna absolvoval poslední přípravný turnaj před světovým šampionátem v Helsinkách.

V týmu trenéra Jakuba Petra byli hráči jako David Kaše, Dominik Lakatoš, Radim Zohorna či David Sklenička. A taky Filip Hronek. Z hráčů celého mužstva na mě působil jako ten nejobyčejnější klučina. Střízlík s naraženou kšiltovkou, pod kterou mu čouhaly vlasy. Vždycky vypomohl kustodům s přenášením různé bagáže.

O víc než čtyři roky později je z útlého holobrádka vousatý chlapík. Porostem na tváři si dodal možná i sedm let navíc, jenže ono jako kdyby to platilo i na ledě. Počíná si jako mazák. Pak kouknete na ročník jeho narození a vidíte 1997, a to 22 let oslaví až v listopadu. Fíha.

Je až symbolické, že ten „nejobyčejnější kluk“ to zatím ze všech hráčů tehdejšího mužstva, které jsem měl možnost pozorovat, dotáhl nejdál. V týmu Detroitu Red Wings, který ho v roce 2016 drafoval z celkového 53. pozice, si v této sezoně vybojoval šanci, kterou chytil skvěle. Ve 46 zápasech zaznamenal 23 bodů. Co druhý zápas jste jeho jméno viděli v kolonce gólů či asistencí. Převážně nastupoval v prvním obranném páru.

Myslím, že až bude na podzim startovat další ročník NHL, v „Hockeytownu“, jak se Detroitu přezdívá, už ho rozhodně testovat nebudou.

Nástupce Marka Židlického by se tam ale rád vrátil jako medailista z mistrovství světa. Pokud svou nastavenou laťku bude dál směle přeskakovat, bude se šance mančaftu Miloše Říhy na zlomení dlouhého čekání na cenný kov zvyšovat.