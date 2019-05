Pondělní soupeř českého tým nakonec zaznamenal i díky druhému zásahu Dadonova celkem pět branek. Trefili se také Kučerov, Tělegin a Kovalčuk.

Rusko – Rakousko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Branky a nahrávky: 13. Dadonov (N. Gusev, Kučerov), 35. Kučerov (N. Gusev), 35. Tělegin (Kovalčuk), 41. Dadonov (Sergačjov, Malkin), 45. Kovalčuk (Orlov, Kuzněcov). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Schukies (Něm.) – Leermakers (Niz.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 9 033.



Rusko: Georgijev – Sergačjov, Nestěrov, Orlov, N. Zajcev, Chafizullin, Gavrikov, Zadorov – Dadonov, Malkin, Grigorenko – Kaprizov, Kuzněcov, Ovečkin – Kučerov, Anisimov, N. Gusev – Barabanov, Andronov, Kovalčuk – Tělegin. Trenéři: Vorobjov, Zdanovs, Gaťjatulin, Kudašov a Žamnov.

Rakousko: Starkbaum – Pallestrang, Heinrich, Unterweger, Schumnig, Wolf, Schlacher, Strong – Schneider, Herburger, M. Raffl – T. Raffl, Komarek, Ganahl – Zwerger, Hundertpfund, Hofer – Obrist, Rauchenwald, Haudum. Trenéři:Bader, Mellitzer a Peintner.

Hokejisté USA si spravili chuť po překvapivé prohře se Slovenskem. Na demolici Francie v poměru 7:1 se nejvíce podílelo křídlo první formace Alex DeBrincat a další dvougólový střelec Colin White. Útočník Ottawy předvedl i tento exhibiční kousek:

.@usahockey and @Senators forward Colin White goes between the legs for this beauty ?#USAFRA #IIHFWorlds pic.twitter.com/gImA8lZ7KO