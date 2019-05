V 15. minutě osmnáctiletý finský talent Kakko dorážel u pravé tyče a Vasilevskij stihl vleže udržet puk pravým betonem na brankové čáře. Lankinena prověřili Kuzněcov a Kučerov.

Byl to souboj fantastických gólmanů. Nezářil pouze strážce finského brankoviště, ale i Lankinenův protějšek Andrej Vasilevskij, který takhle neskutečně zlikvidoval šanci týmu Suomi:

V úvodu druhé třetiny se Rusové ubránili při Andronovově vyloučení. Finové byli blízko vedoucí branky ve 24. minutě, kdy Ojamäki vypálil z pozice za levým kruhem a trefil bližší tyč. Na druhé straně musel Lankinen krýt Grigorenkův pokus.

Vasilevskij si poradil s nebezpečným pokusem Anttily, zatímco finský gólman kryl nebezpečné střely Kaprizova a Kučerova. Větší možnost ale měli opět Finové. V přečíslení našel Tyrväinen Hakanpääho, který ale přestřelil a i po druhé třetině zůstal bezbrankový stav.

Finové byli za svoji trpělivou hru odměněni. Vítězný gól Seveřanů vstřelil v 51. minutě z dorážky Marko Anttila:

What a goal from Anttila to get @leijonat on the board, and the 1-0 lead #RUSFIN #IIHFWorlds



Watch the highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/k7M0DyAdTl