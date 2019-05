Trenér Vladimír Růžička ocenil výkony české hokejové reprezentace na mistrovství světa na Slovensku, na kterém národní tým postoupil do semifinále. Litoval však, že svěřenci Miloše Říhy nakonec obsadili čtvrté místo a prodloužili tak české čekání na zisk medaile na sedm let.

"Když se mužstvo dostane na mistrovství světa mezi poslední čtyři, tak je to úspěch. Samozřejmě ale, když skončíte čtvrtí, tak je tam hořkost. Je to smutné a bolí to," řekl Růžička. "Medaile je koření mistrovství a je blbé, že když jsme se v posledních letech dostali do semifinále, tak jsme skončili bez medaile," litoval kouč, jenž reprezentaci dovedl k titulům v letech 2005 a 2010.