I ten nejdrsnější hokejista si od něj ale rád na chvíli odpočine. Přestane myslet na hokej a potěší se něžnějšími aspekty života. Proto se už před lety zrodila tradice, podle níž na velké turnaje za reprezentanty přijíždějí jejich manželky a partnerky. Poprvé k tomu došlo na olympiádě v Naganu a každý Čech dobře ví, jak to dopadlo.

Na MS pak drahé polovičky premiérově dorazily v roce 1999 do Norska a i tehdy česká družina vyválčila zlato. Zdá se tedy, že přítomnost rodinných příslušnic má na hokejisty pozitivní vliv. „Může tak vzniknout velká síla,“ potvrdila psycholožka Zdeňka Sládečková, která spolupracuje s řadou špičkových sportovců.

Zavedeným zvykem je, že hokejový svaz organizuje příjezd manželek a přítelkyň až po úspěšném čtvrtfinále na boje o medaile. Do nich ale čeští hráči postoupili naposledy na šampionátu před čtyřmi lety. To se navíc hrálo v Praze, takže situace byla přece jen jiná než obvykle.

Až na závěr turnaje

Do Bratislavy to je z Česka coby kamenem dohodil, takže i tam už někteří rodinní příslušníci dorazili. S hráči si ale spíš jen telefonují, moc času spolu netráví. Na to si trenér Miloš Říha dává pozor. I letos platí, že na „invazi“ manželek má dojít až v případě zvládnutého čtvrtfinále.

„Přijíždějí až na závěr turnaje. Letos je to specifické akorát v tom, že se nemusí vypravovat nějaké speciální letadlo,“ uvedl mluvčí reprezentačního týmu Zdeněk Zikmund.

Většina hráčů se shoduje, že přítomnost jejich rodin včetně dětí je osvěžením v nekonečné hokejové rutině. „Voláme si denně, snad si je v Bratislavě alespoň na chvíli užiju. Hokej miluju, ale když se nedaří, pomáhá mi zapomenout úsměv naší dcerky,“ řekl novinářům útočník Ondřej Palát.

Přítomnost partnerek bývá velkým tématem i v dalších sportech. Někteří trenéři bývají přísnější a vyžadují skoro až vojenskou disciplínu, obecně ale platí, že v posledních letech se interní pravidla týmů z celého světa spíše změkčují a chvilka s manželkou či přítelkyní se považuje za prospěšnou. Nebo může i uškodit?

Záleží na jednotlivci

„Příjezd nejbližších může i nemusí hokejistům pomoci. Záleží na typu jednotlivce,“ říká Sládečková. Podle ní se v případě ostřílených profesionálů jedná o jedince se značnou mentální odolností, kteří se umějí vypořádat se stresem a zodpovědností. Proto by je příjezd partnerek neměl rozhodit, ale naopak.

„Pro ně bude taková návštěva spíš podporou, protože jim blízcí lidé s nimi sdílejí důvěru a mají víru v jejich schopnosti,“ dodává psycholožka. Pokud některé dámy českých hokejistů už vyrazily do Bratislavy po vlastní ose, asi celý fanouškovský národ by si přál, aby příští týden do slovenské metropole zamířila hromadná delegace manželek a přítelkyň. Znamenalo by to totiž, že národní tým bude hrát o cenné kovy.

Nejznámější fanoušek? Fantomas z Česka

„Kolikrát se nemůžu dostat na místo. Lidé se chtějí vyfotit,“ říká Vasil Simkovič. Ne, nejde o hokejistu nebo celebritu. Tenhle podnikatel z Ústí nad Labem je mezi fanoušky oblíbený díky své masce. Hokejový Fantomas se na tribuně poprvé objevil v roce 1999 při MS v norském Lillehammeru.



Od té doby už rozdal spoustu autogramů, byl pozván do šatny a hotelu hokejistů, mluvil v televizi. A přišly i problémy. Během olympiády v Soči mu nakázali sundat helmu, lidé jej začali napodobovat… „Poprvé jsem svého kolegu viděl v Bratislavě v roce 2011,“ řekl populární hrdina (respektive padouch z francouzských snímků s Louisem de Funèsem) bez špetky zlosti. Teď ho zase uvidíte na Slovensku. „Fantomas věří v úspěch, budeme mít obrovskou podporu publika,“ poznamenal Simkovič.