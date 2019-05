"Máme před sebou tři zápasy, pokusíme se je vyhrát a uvidíme, co se stane v dalších utkáních," řekl zklamaný kapitán Andrej Sekera.

Slovenští hokejisté jen těžko hledali slova, duel s Německem měli přitom výborně rozehraný. Ještě dvě a půl minuty před koncem vedli 2:1, ale Němci odvolali brankáře a po 28 sekundách power play vyrovnali. A to nebylo vše: v čase 59:33 rozhodl hvězdný útočník Leo Draisaitl.

Slovákům se tak vrátily vzpomínky na pondělní nezdar, kdy o jejich prohře s Kanadou rozhodl 1,8 sekundy před koncem Mark Stone. "Využili naše chyby a dali dva góly rychle po sobě. My si v takových chvílích musíme uvědomit, kolik času chybí do konce a jak je potřeba hrát. Němci hráli 60 minut, my jsme v závěru polevili," zlobil se bek Edmontonu na webu pravda.sk.

Co se v závěru stalo, nechápal. "Když soupeř v závěru vyrovná, je to ještě snesitelné. Když ale přidá hned další gól, vezme to život celému mužstvu. Snažili jsme se, hodně jsme se snažili, ale bohužel to nevyšlo," uvedl Sekera.

Není to náhoda

Podle útočníka Tomáše Tatara však druhé selhání Slováků není náhoda. "Smůla neexistuje. Jednoduše jsme závěr nezvládli a nerozumím tomu, jak se to může stát. Je to neodpustitelné a slovenští fanoušci si zaslouží více. Je nemyslitelné, abychom to takhle nezvládli. Myslel jsem si, že to máme plně pod kontrolou…," řekl Tatar.

Slovensko, které na úvod MS dokázalo porazit favorizovaný tým USA, teď čekají souboje s Francií, Velkou Británií a Dánskem, v nichž budou papíroví favorité. Svěřenci kanadského trenéra Craiga Ramsayeho však mají na kontě jen tři body, zatímco Němci už dvanáct. Právě německý tým měl přitom být hlavním soupeřem Slováků v boji o čtvrté postupové místo do čtvrtfinále za Kanadou, USA a Finskem.