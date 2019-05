Co rozhodlo?

Asi bych ani neřekl, že druhý gól, který jsme dostali hned na začátku druhé třetiny. Obě jejich úvodní branky byly takové hloupé. Jenže se nám nepodařilo vstřelit kontaktní gól, šance jsme měli, potřebovali jsme se dostat do zápasu, ale bohužel.

V čem vás Kanada přehrála?

V gólových situacích. Dokázala je dotáhnout do konce. My naopak neproměnili svoje šance. Kanaďané hráli výborně, trpělivě, zodpovědně zezadu a jsou ohromně silní na puku. To ukazovali v našem pásmu.

Proč jste se proti nim tak stěží prosazovali v útoku?

Když už jsme něco měli, pochytal to gólman. Rychle nás tlačili ven. Možná jsme to měli trochu víc zjednodušit, dát puk na modrou a jít před bránu. Měli jsme hrát třeba ošklivější hokej, protože jsme mnohdy hledali až moc krásné věci.

Vázly i přesilovky…

Chyběly střely. Nějaké akce jsme si vytvořily, ale bohužel jsme je nedovedly do gólového vyústění.

Česko dalo gól v semifinále mistrovství světa poprvé od roku 2012. Co na to říkáte?

No, je to hloupé, že to tak trvalo. Ale aspoň se nám ten jeden proti Kanadě podařilo dát. Škoda, že nepřišel dřív. Utkání mohlo dostat jiný náboj a vyvíjet se jinak.

Ve třetí třetině jste měli několik závarů před kanadskou brankou. Co chybělo?

Jo, několikrát to tam bylo blízko. Mohli jsme puk dotlačit do branky, utkání by se vyvíjelo jinak. Jenže tohle už nezměníme. Musíme to hodit za hlavu a začít se připravovat na zápas Ruskem.

Motivace v podobě medaile je velká, že?

Stoprocentně. Hlavně musíme odčinit výkon proti Kanadě. Prohra v semifinále je strašně nepříjemná, tím se ale nemůžeme zaobírat. Proti Rusku je nový zápas a hrajeme o všechno. Nikdo nechce být čtvrtý.

Bude těžké se sebrat po prohře v semifinále?

Určitě. Pro nikoho není jednoduché jít hrát o třetí místo po porážce před branami finále. Stejně jak je to těžké pro nás, je to obtížné i pro Rusy.