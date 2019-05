Slovenští hokejisté nedokázali zopakovat výhru nad silným soupeřem. Po Američanech se jim tentokrát postavili Finové a byli nad jejich síly. Tým ze severu Evropy vyhrál 4:2.

Slovensko - Finsko | Foto: IIHF.com

Slováci šli do vedení v jedenácté minutě zásluhou obránce Černáka, pro nějž to byla už druhá branka na šampionátu. Z vedení se ale naši východní sousedé radovali jen do minuty patnácté, to se v přesilovce prosadil Lindbohm.