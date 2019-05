Několik desítek slovenských fanoušků i lovců autogramů a několik televizních štábů přivítalo v úterý odpoledne při příjezdu vlaku z Prahy do Bratislavy výpravu s českými hokejisty. Útočník Michael Frolík věří, že vedle očekávané velké podpory diváků dojíždějících z Čech by mohlo povzbuzovat jeho tým během mistrovství světa i domácí slovenské publikum.

Michael Frolík v dresu českého národního týmu | Foto: Profimedia

"Trošku blázinec, ale samozřejmě je příjemné, když vás takhle podporují a sledují to," řekl Frolík k přítomnosti fanoušků v Praze při odjezdu i následně ve slovenské metropoli. "Hokej je samozřejmě hodně sledovaným sportem a my si to užíváme. I Slováci nám přáli úspěch a myslím, že když nebudeme hrát zrovna proti nim, mohla by přijít podpora i od nich," dodal.