Smutní čeští fanoušci se po rozhodujících nájezdech v klidu rozešli. Čekání na medaili z hokejového mistrovství světa dál trvá, český tým ji naposledy přivezl v roce 2012. „Věřila jsem, že to tentokrát vyjde. Hráli jsme dobře a nájezdy nám přece vždycky šly. Jsem zklamaná,“ uvedla se slzami na krajíčku fanynka Jindra z Prahy.

Davy lidí dorazily sledovat přímý přenos zápasu o třetí místo na hokejovém šampionátu mezi Čechy a týmem Ruska už hodinu před jeho začátkem v 15:45. Společně se fandilo i na mnoha jiných místech v Česku, počasí přálo sledování pod širým nebem, avšak v hlavním městě v této sezoně není v provozu například oblíbená zahradní restaurace v Riegrových sadech. Největší venkovní projekce tak během šampionátu byla na Zahrádkách Žižkov nad křižovatkou Ohrada.

Příznivci českého týmu s vlajkami a šálami nadšeně aplaudovali zákrokům Šimona Hrubce v brance i útočným akcím národního týmu, který po první třetině odcházel do kabin s vedením 2:1. „To dáme, Češi do toho,“ věřili příznivci. Na Žižkově několik desítek fanoušků sledovalo dramatický vývoj, kulisu vytvořili bubeníci. Všichni posmutněli, když ruský tým dokázal vyrovnat. Nájezdovou loterii někteří sledovali se zatajeným dechem. Hrubec nedokázal čelit ruským střelcům a poté, co Andrej Vasilevskij pochytal všechny české nájezdy, zavládlo po celé zemi drásavé ticho. Když se po prvotním šoku začali hokejoví příznivci dopíjet a zvedat ze svých míst, národnímu mužstvu zatleskali za celý turnaj.

Na Staroměstském náměstí plochu před obrazovkou, která byla natočená směrem k Týnskému chrámu, lemovaly stánky s pivem, klobásami a hokejovými suvenýry. Velkoplošnou obrazovku instalovala společnost Taiko, která zvítězila v tendru vyhlášeném magistrátem. Firma pořádající velikonoční i vánoční trhy připravila na hokejový víkend zábavní program se soutěžemi. Celá akce vyšla na více než milion korun, město ji zaplatí ze svého rozpočtu. Na dodržování pořádku dohlížely desítky policistů. Po sobotním semifinále policejní mluvčí Andrea Zoulová agentuře ČTK řekla, že policisté nemuseli při sledování hokeje řešit žádný závažný incident.

Hokejisté, kteří tedy nakonec skončili čtvrtí, se vrací ze Slovenska leteckým speciálem, který přistane ve 14 hodin na starém ruzyňském letišti, neboli na Terminálu 3 Letiště Václava Havla Praha. Oslavy, které magistrát měl připravené v případě medailového úspěchu, se však konat nebudou.