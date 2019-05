Česká hokejová reprezentace vstoupila vítězně do mistrovství světa na Slovensku. Se silným Švédskem si poradila výsledkem 5:2, když se dvěma góly blýskl Jakub Vrána. Nejen ten se po utkání dočkal pochvaly dokonce i od Jaromíra Jágra.

Soupeř z nejobtížnějších hned na úvod šampionátu, to byla pro český tým velká výzva. Ale podobně jako domácí hokejisté, kteří přehráli Američany, ji přijali bez bázně a nad Švédy vyhráli. Skóre přitom otevřel i uzavřel Jakub Vrána, pro nějž to tak byl snový reprezentační debut. "Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale veškerá nervozita ze mě záhy spadla po prvním střídání. Podařilo se mi dát gól, což vždy všem a každému pomůže. Nicméně proti Švédsku celý tým odvedl parádní výkon a po zásluze jsme vyhráli," pochvaloval si Vrána po zápase.