Itálie – Švédsko 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)



Branky a nahrávky: 3. Lander (Bratt, Eriksson), 26. Hörnqvist (Eriksson), 42. Lindblom (A. Kempe, W. Nylander), 43. Krüger (Rasmussen, M. Kempe), 49. Lander (Eriksson), 53. W. Nylander, 56. Lander (E. Lindholm), 59. Hörnqvist (A. Kempe). Rozhodčí: Reneau (USA), Staňo (SR) – Dalton (V. Brit., Šišlo (Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 6 984.

Itálie: De Filippo Roia – Trivellato, Pavlu, McMonagle, Helfer, Hofer, Marchetti, Tauferer, L. Zanatta – Ramoser, Bardaro, Rosa – Insam, D. Kostner, Miceli – Gander, Andergassen, de Luca – Hochkofler, S. Kostner, Lambacher. Trenéři: Beddoes, Tallas, Lehtonen a de Bettin.

Švédsko: H. Lundqvist – A. Larsson, Ekman-Larsson, Ekholm, E. Gustafsson, Hägg, M. Pettersson – E. Pettersson, Hörnqvist, W. Nylander – A. Kempe, E. Lindholm, Lindblom – Eriksson, Lander, Bratt – Krüger, M. Kempe, Rasmussen. Trenéři: Grönborg, Garpenlöv a Popovic.



Německo po utrápené výhře nad Velkou Británií vybojovalo důležité vítězství nad Dánskem. Skóre otevřel v polovině zápasu Matthias Plachta.

Tape to tape to tape to net ?@deb_teams #DENGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/Mzy3ZrafBt