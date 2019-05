/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Čtvrtfinále. Zápas, který jednoho nemilosrdně pošle domů a druhého vstříc bojům o medaile. V téhle fázi na posledních třech mistrovstvích světa Čeští hokejisté vždy selhali. Uspěli až letos, když nasázeli pětku Německu a v utkání o finále vyzvou v sobotu Kanadu. „Výsledek značí, že šlo o jednoznačnou záležitost, ale tak určitě nebylo,“ říká český útočník Jan Kovář, autor dvou branek v duelu.

Jak těžce se rodila výhra?

No, Němci byli hodně siloví, nevyhrávali jsme souboje a moc jsme se ze začátku neudrželi ve třetině. Oni hráli dobře, za to my neplnili to, co jsme měli. Uklidnil nás až gól na 2:1, spadlo to z nás a posléze jsme si výsledek už pohlídali.