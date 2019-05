Mistrovský titul fotbalistů Manchesteru City v Premier League, kriket, formule 1, ragby a dostihy. Tak v uplynulých dvou dnech vypadaly sportovní stránky britských zpravodajských webů. Kdo si chtěl přečíst, co na ostrovech píší o probíhajícím světovém šampionátu v ledním hokeji, musel prokázat nemalý detektivní um. V Česku milovaný sport totiž ve Velké Británii obvykle spadá do rubriky „ostatní“, kamsi mezi kuželky a hod kládou.

Britští hokejisté v zápase proti Kanadě | Foto: ČTK/DPA/Monika Skolimowska

Britští hokejisté přitom poprvé za posledních 25 let postoupili do elitní kategorie MS. Pravda, velkou díru do světa zatím v Košicích ne- udělali. Nejdřív sice po sympaticky bojovném výkonu prohráli 1:3 s Německem, v neděli ovšem dostali osmigólovou nálož od Kanady. „Jako by hrála parta amatérů fotbal s Barcelonou,“ uznal britský obránce Ben O'Connor.