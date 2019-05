Ve slovenské metropoli odehrál osmadvacetiletý Palát mimořádný zápas i proto, že v zaplněném hledišti dominovaly české barvy. "Před domácími fanoušky jsem takhle ještě nehrál, takže určitě šlo o něco speciálního. Švédové jsou navíc jedním z nejlepších týmů na turnaji a určitě si budou chtít zase odvézt nějakou medaili," řekl Palát novinářům.

Svá premiérová utkání si dobře pamatuje. "První velká premiéra v nároďáku byla rovnou na olympiádě, takže to bylo docela velké. Potom v NHL si samozřejmě pamatuju první zápas proti Pittsburghu (4. března 2013). Jsou to určitě zápasy, na které člověk nezapomíná," ujistil Palát.

Překvapivé vyřazení

Jednou za čas mu hlavou prolétnou i některé detaily z těchto vystoupení. "Občas si na to vzpomenu. Ne snad, že bych na to úplně často vzpomínal, ale jsou to moje nejsilnější zážitky v hokejovém životě, takže vzpomínky určitě přetrvávají," doplnil Palát, který v nejlepší hokejové lize světa obléká po celou dosavadní kariéru dres Tampy Bay.

Ještě před pár měsíci by asi jen málokdo čekal, že debut na světovém šampionátu přijde zrovna v této sezoně, neboť Lightning hráli skvěle a čekal se jejich mocný útok na Stanley Cup. Nakonec ale floridský tým vypadl překvapivě hned v prvním kole.

"Moc jsem na to nemyslel, že bych si mohl zahrát i na mistrovství světa. Soustředil jsem se na sezonu s Tampou, potom na play off, které nám bohužel nevyšlo. Pak trenéři zavolali, zda bych chtěl reprezentovat, a já jsem jim to hned potvrdil," uvedl Palát. "Moc jsem se na mistrovství těšil, máme tu kvalitní tým a doufám, že uděláme co nejlepší výsledek."

Podpora rodiny

V Bratislavě se navíc může těšit na podporu svých blízkých. "Dojede rodina, také manželka, i když asi ne na každý zápas. Máme malou dceru, takže ty pozdní začátky zápas nejsou v tomto směru úplně nejlepší. Ale když budeme hrát zápasy ve čtyři, tak dorazí určitě i s malou, což budu hrozně rád," těšil se Palát.

Dceři Adélce je teprve půl roku. "Je to pro mě docela těžké v tomhle směru, protože v průběhu sezony jsem zrovna moc času neměl, abych si ji mohl užívat. Teď jsem od ní zase skoro tři týdny, takže je to opravdu těžké, ale voláme si denně a snad ji uvidíme na nějakém tom zápase," přál si Palát.

Přes rozjetou sezonu v NHL si mohl vychutnat mimořádnou chvíli porodu svého potomka. "Vyšlo to dobře, protože jsme byli zrovna doma. Byl jsem vážně moc rád, že jsem tam mohl s manželkou být," řekl Palát.

Od té chvíle vnímá i hokej maličko odlišně. "Hokej miluju a dám do toho vždycky všechno, ale nakonec je to jen sport. Když se nedaří, vy přijdete domů a je tam malá dcerka, která se na vás dívá a směje se, tak vše vidíte najednou jinak. Hokej miluju dál, ale je fakt, že s Adélkou už je to trochu jiné," uvedl Palát.