Na Slovensku a ve Švýcarsku by vám o tom mohli vyprávět. Teda pokud by se jim chtělo. Na takovou zkušenost byste totiž možná raději rychle zapomněli.

Slováci začali domácí turnaj výborně, přehráli Američany 4:1. Pak sice nestačili na Finy, proti dalšímu zámořskému celku to však zase měli rozehráno znamenitě. V deváté minutě vedli 2:0, o dva góly to bylo i po sedmadvaceti minutách hry.

Pak sice začal úřadovat tým javorových listů a třemi góly skóre otočil, Sukeľ ale srovnal a Slováci sahali po dalším cenném bodovém zisku. Jenže když už se klakson pomyslně nadechoval k odtroubení konce třetí třetiny, udeřil v přesilovce Stone. Na světelné tabuli svítilo 59:59.

Neuvěřitelný závěr se Švýcary

Že základní hokejová hrací doba je přesně 60 minut, ani o vteřinu míň, se znovu přesvědčili Švýcaři. Těm se nejprve podařilo branku v závěrečných momentech třetiny Kanadě vstřelit. Díky Hischierovi se tak ujali v čase 39:57 překvapivého vedení 2:1.

Favorita měli „na lopatě“ až do, jak jinak, poslední vteřiny. Už to vypadalo, že Kanada bude balit a ze Slovenska pojede domů předčasně, když Severson dostal puk za záda brankáře Genoniho. To, jestli vše stihl před koncem třetiny, museli dokonce ještě zkoumat sudí. Podle oficiální časomíry se tak stalo dokonce 73 tisícin vteřiny před závěrečnou sirénou.

Síla Kanady tak na letošním světovém šampionátu netkví jen v přesilových hrách či vlastní disciplinovanosti, díky níž nevystavují početní výhodě tak často své soupeře. Pozor si musí dávat čeští hokejisté na svěřence Alaina Vigneaulta pořád. I v poslední sekundě.