Dohromady nasázela česká reprezentace v sedmi duelech až 39 branek. Nejpilnějšími sběrateli bodů se stali Jakub Voráček s patnácti a Michael Frolík se čtrnácti. Oba se také podepsali pod demolici Švýcarska, kde hrála prim jejich lajna ještě s Dominikem Simonem předělaným na centra. V utkání si připsali celkem osm bodů. Ač se zprvu nevyvíjelo zrovna nejlíp.

První velkou šanci měl sice Dominik Kubalík, ale švýcarský gólman Reto Berra jej vychytal. Nedáš, dostaneš. Na druhé straně se po rychlé akci radoval Lukas Frick a Češi prohrávali. To se podepsalo na emocích, které od úvodních minut bobtnaly. Kdykoliv aktéři obou celků mohli, šli do sebe a přicházela vyloučení. Díky tomu dostalo Česko početní výhodu.

V ní nejprve pláchli tři Švýcaři, ale zaváhali a na druhou stranu už pro změnu pelášilo kvarteto Čechů. Celou situaci vyřešil parádně Jan Kovář, potáhl puk, naznačil přihrávku a až poté předložil gólovou nahrávku Voráčkovi.

Obrat ve skóre přišel v tišším režimu. Simon po zadku doklouzal do branky i s kotoučem. Rozhodčí nicméně gól rezolutně odmítali uznat, načež si hlavní kouč národního týmu Miloš Říha vyžádal prozkoumání situace na základě trenérské výzvy a… Sudí mu dali za pravdu. Branka platí!

Stadion Ondreja Nepela burácel, povzbuzení Češi se hnali za dalšími gólovými radostmi. A dočkali se. Frolík nejprve v obranném pásmu uklidnil hru, rozehrál puk, ten se dostal k Voráčkovi, který na útočné modré čáře zadovkou vysunul Frolíka a ten v tváří tvář Berrovi nezaváhal.

Trenérský štáb Švýcarska sáhl ke změně a vystřídal brankáře. Efekt zafungoval. O devětadvacet sekund po Frolíkově brance snížili na rozdíl jedné branky zásluhou Tristana Scherweyho.

O necelé dvě minut později už to bylo ale znovu o dva góly. Šikula Simon vyhmátl rozehrávku soupeře a poté ještě s přehledem objevil Kubalíka osamoceného před brankářem. Třiadvacetiletý střelec si věděl rady a procedil kotouč mezi betony nebohého Roberta Mayera.

Drama přišlo krátce po startu třetí třetiny. Znovu se prosadil Scherwey a Švýcaři vycítili šanci. Začali Čechy přehrávat a od vyrovnání nebyli mnohdy daleko. Srdnatí hráči s lvem na hrudi dlouho drželi těsný náskok, leč neudrželi.

Švýcarský risk výhru nepřinesl

Necelé čtyři minuty před koncem rozjel hokejový kříženec obránce a útočníka Roman Josi ofenzivní akci, kterou gólově zakončil Nino Niederreiter. Švýcarsko nicméně potřebovalo výhru v základní hrací době, proto v závěru riskovalo hru bez gólmana a Jan Rutta z poloviny mířil přesně, čímž zajistil Česku výhru 5:4.

Česko – Švýcarsko 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. Voráček (Jan Kovář, Frolík), 21. Simon (Voráček, Hronek), 27. Frolík (Voráček, Simon), 29. D. Kubalík (Simon), 59. Rutta – 3. Frick (Martschini, Scherwey), 27. Scherwey (Martschini, Kurashev), 42. Scherwey (Y. Weber, Martschini), 57. Niederreiter (Josi, Hischier). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Romasko (Rus.) – Golyak (Běl.), Oliver (USA). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 9085.

Česko: Bartošák – D. Musil, Hronek, Moravčík, Rutta, J. Kolář, Gudas, D. Sklenička – Frolík, Simon, Voráček – Jaškin, Faksa, J. Vrána – D. Kubalík, Jan Kovář, Gulaš – Palát, T. Zohorna, Řepík – H. Zohorna.

Švýcarsko: Berra (27. Mayer) – Josi, Y. Weber, Genazzi, Loeffel, Rod, Diaz, Frick, Fora – Niederreiter, Haas, Andrighetto – Hofmann, Hischier, Fiala – Scherwey, Kurashev, Martschini – S. Moser, Bertschy, Ambühl.