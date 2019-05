Zábava v hokejové Bratislavě? Není to jen o stadionu, lákají i sci-fi střílečky

Do nedaleké Bratislavy vyráží během hokejového šampionátu tisíce českých fanoušků. Kromě sledování samotných zápasů si čas krátí různě. Někteří zajdou na pivo do přilehlých restaurací, jiní korzují po ulicích, aby pod kůži nasáli duch slovenského hlavního města. Co když je ale hokeje a piva už příliš? Máme pro vás tipy, kam vyrazit za zábavou!

Autor: František Bílek