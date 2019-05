Po prvních dvou výhrách a především dobrých výkonech proti Švédsku a Norsku Češi ve třetím utkání na mistrovství světa podlehli Rusku. Ve čtvrtém duelu se opět vrátili na vítěznou vlnu a mají tak dobře nakročeno k tomu, aby skončili ve skupině nejhůř druzí.

V brance se znovu představil Patrik Bartošák, který odchytal už své třetí utkání na šampionátu. V obraně debutoval Petr Zámorský jako osmý bek na úkor útočníka Filipa Chytila, který zůstal pouze na tribuně.

Čerstvý otec a kapitán národního týmu Jakub Voráček se stihl vrátit z Uherského Hradiště, kde byl oporou své ženě u porodu, a velel první lajně.

A byl to právě forvard Philadelphie, kdo svým prvním gólem na šampionátu ve druhém dějství otočil nepříznivý vývoj. Vzápětí obranou Lotyšska prolétl Jakub Vrána a bylo to 4:2 pro Česko.

To nemělo vůbec dobrý vstup do zápasu. V úvodní dvacetiminutovce dvakrát inkasovalo v oslabení a nevypadalo to s ním vůbec dobře. Nedařilo se na buly, nešly přesilovky. Do toho nepříjemní, dotěrní, brusliví Lotyši.

Na led vlétl jiný tým

Pauza tak přišla vhod. Po ní na led vlétl úplně jiný tým a Lotyši nestíhali. Svěřenci Miloše Říhy navíc dostali k dispozici pětiminutovou přesilovky a kdy jindy se vrátit do zápasu, když ne v ní?

Po čtyřminutovém obléhání napřáhl od modré dělostřelec Filip Hronek a propálil vše, co mu stálo v cestě. Teprve jedenadvacetiletý zadák zaznamenal už svoji třetí trefu na mistrovství, k tomu přidal i čtyři asistence a je tak se sedmi body druhým nejproduktivnějším Čechem. První osmibodový Voráček.

Vyrovnání obstaral ukrytou a rychlou střelou Jan Kovář, pak přišly chvíle Voráčka a Vrány.

Pátý gól v řadě pro české barvy přidal ve třetí třetině Dominik Simon, který zužitkoval chytrou nahrávku naslepo od Voráčka. Lotyši ještě v závěru korigovali skóre třetí brankou, zároveň třetí z početní výhody. Po buly a přesilovkách tak Češi musí zapracovat i na oslabení.

Česko nicméně výhru nepustilo a v závěru navíc přidal šestý gól do odkryté branky Voráček. Výhrou 6:3 prodloužili Češi vítěznou sérii proti Lotyšsku už na třináct zápasů v řadě.

Páté vystoupení národního týmu v Bratislavě je na programu v pátek opět od 20.15 hodin proti Itálii.

Česko – Lotyšsko 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)



Branky a nahrávky: 26. Hronek, 32. Jan Kovář (Palát, Zámorský), 38. Voráček (Simon, Hronek), 39. J. Vrána (Faksa, Gudas), 46. Simon (Voráček, Frolík), 59. Voráček (Frolík, Simon) – 7. Indrašis (Darzinš, Cibulskis), 14. Darzinš (Balcers, Cibulskis), 56. Darzinš (Cibulskis).



Vyloučení: 7:4.

Využití: 1:3.

Střely na branku: 39:24

Rozhodčí: Gouin (CAN), Tufts (USA) – Golyak (BLR), Oliver (USA).



Česko: Bartošák (Francouz) – D. Musil, Hronek, Moravčík, Rutta, Gudas, J. Kolář, D. Sklenička, Zámorský – Frolík, Simon, Voráček – Palát, Faksa, J. Vrána – D. Kubalík, Jan Kovář, Řepík – Jaškin, H. Zohorna, T. Zohorna.



Lotyšsko: Merzlikins (Gudlevskis) – Sotnieks, Freibergs, Cibulskis, A. Kulda, Balinskis, Galvinš, Zile – Darzinš, Rihards Bukarts, Indrašis – Balcers, Blugers, Meija – Roberts Bukarts, Keninš, Batna – Dzierkals, Gegeris, Bičevskis.