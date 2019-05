Se spoluhráči si zatrénoval již Radek Faksa. Trenérský štáb v čele s Milošem Říhou ho zařadil do druhé formace po boku Ondřeje Paláta a Jakuba Vrány. „Zatím jsme to narýsovali takhle, ale uvidíme v zápase. Nicméně věříme, že jim souhra sedne. Všichni tři nastupují v NHL a jsou zvyklí na určité standardy,“ glosoval jeden z asistentů Robert Reichel nově sestavenou formaci.

Příjezd dallaského kovboje tak odskákal Filip Chytil, jenž bude ve dnešním utkání proti Lotyšsku (20.15) až třináctým útočníkem. „V týmu je velká konkurence. Bavili jsme se o sestavě, jde o společné rozhodnutí a nic do budoucna neznamená. Teď je to tak, a zítra to může být jinak. Dál bych to nijak extra nerozmazával,“ sdělil Reichel.

Předpokládaná dnešní sestava

Gólmani: Bartošák (Francouz)

Obránci: Kolář, Hronek - Moravčík, Rutta - Sklenička, Gudas - Musil

Útočníci: Frolík, Simon, Voráček - Palát, Faksa, Vrána - Kubalík, Kovář, Řepík - Jaškin, T. Zohorna, H. Zohorna - Chytil

Zároveň potvrdil, že byl kromě Faksy na soupisku dopsán i obránce Petr Zámorský. Milan Gulaš zatím zůstává mimo hru. „Milan je tu s otazníkem, ale každým dnem se lepší. Středeční trénink absolvoval tak, jak měl. Ještě potřebuje den dva, aby mohl nastoupit,“ uvedl Reichel na adresu plzeňského kanonýra.

Podobně jako Gulaš do hry ještě pořád nezasáhne gólman Pavel Francouz. Pozici jedničky tak opět obstará Patrik Bartošák, který se dosud na šampionátu prezentoval spolehlivými výkony.

Zápasy se slabšími protivníky

Za základní skupiny chybí Česku odehrát čtyři zápasy. Z toho tři proti papírově slabším protivníkům. „Nevidím tady žádného lehkého soupeře. Musíme se vrátit k hokeji, jakým jsme se prezentovali v prvních dvou zápasech, jinak neuspějeme,“ odmítal Reichel řeči o povinné výhře.

Dnes se reprezentace střetne s nepříjemným Lotyšskem. „Viděl jsem jejich poslední utkání a musím říct, že moc dobře bruslí, nevypustí metr ledu,“ utrousil na adresu soka český útočník Hynek Zohorna.

Podcenění soupeře podle něj nehrozí. „Šampionát se hraje dva tý-dny a každé utkání je důležité. Tohle všichni víme, jsme profesionálové. Kdybychom polevili, nedopadne to dobře,“ varoval osmadvacetiletý forvard.

Bouřlivá divácká kulisa

Stejně jako jeho spoluhráči se po volném dni, kdy byl jen dobrovolný trénink, cítí opět odpočinutý. „Na hotelu máme wellness, saunu a také bazén, tak jsme si trochu zaplavali. Odpoledne za námi přijely ženy, se kterými jsme měli společnou večeři. Jinak to ale na žádné procházky v Bratislavě nebylo. Venku bylo osm stupňů a třetí den tu v kuse prší,“ popsal program reprezentantů Zohorna.

Od hokeje si vyčistili hlavy a znovu se těší na bouřlivou kulisu. „Je super, že nás lidé takhle podporují. A že jich je hodně. Cítíme se jako doma,“ poznamenal Dominik Kubalík, s pěti body nejproduktivnější český hráč.