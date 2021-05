Když ve středu večer hokejisté Velké Británie na mistrovství světa v Rize nadšeně slavili historickou výhru 4:3 nad Běloruskem, čeští fanoušci nevěřícně zírali na tabulku skupiny A. Národní tým v ní totiž klesl na osmé – tedy poslední – místo. Až za Dány, za Bělorusy, za hokejové učně z Británie.

Není to poprvé, kdy je českému hokeji na MS ouvej. Někdy se z toho mužstvo vyhrabalo, někde ne a turnaj skončil zklamáním. Jisté je jen jedno: od rozpadu federace se české reprezentaci nikdy nestalo, aby scházela ve čtvrtfinále. Tak zle (zatím) nebylo.

Itálie 1994

základní skupina: 1 výhra – 2 remízy – 2 prohry

„Stadion“ v jihotyrolském městečku Canazei připomínal spíš horskou salaš než halu, v níž se koná mistrovství světa. A českému týmu pod vedením trenéra Ivana Hlinky se v ní nedařilo. Ve skupině porazil jen Francii, remizoval s Finy a Nory, prohrál se Švédy a Američany.

Do čtvrtfinále Češi proklouzli jen tak tak a v něm si vylámali zuby na tvrdě hrající Kanadě (budoucímu vítězi turnaje) s Brendanem Shanahanem, Joem Sakicem, Paulem Kariyou či Lucem Robitaillem. Zklamaný kouč Hlinka následně u reprezentace skončil, i když rozhodně ne definitivně.

„Beru to na sebe, měl jsem hrát lépe,“ řekl po nezdaru Jaromír Jágr, který po hektické cestě ze zámoří stihl poslední dva mače ve skupině. Trápila ho únava, zranění kolena i nesehranost s týmem. „Chybí mi sebedůvěra a blbě se mi v téhle nadmořské výšce dýchá,“ dodala tehdejší superhvězda NHL.

Švédsko 1995

základní skupina: 3 výhry – 2 prohry

Výsledky české reprezentace ve stockholmské hale Globen byly takové neslané, nemastné. Výběr trenéra Luďka Bukače nestačil na Švédy a na Američany, ani duely s Norskem či Rakouskem nebyly bůhvíjak jednoznačné. Tým procházel generační obměnou, poprvé na MS startoval třeba legendární útok Vejvoda, Patera, Procházka.

„Tyto kluky byla radost koučovat,“ vzpomínal Bukač po letech. Zároveň se ale netajil tím, že leckterá specifika porevoluční éry nechápal.

„V roce 1995 jsme se opírali o hráče Olomouce a Vsetína, dvou posledních mistrů ligy, a zjistili jsme, že zdaleka nedosahují úrovně hráčů nedávné minulosti. Že jsou sice zvyklí brát velké peníze, které se tehdy ve zdejším hokeji objevily, ale nemají výdělky podložené výkonností,“ kritizoval slavný trenér.

Ve Stockholmu tehdy Češi ve čtvrtfinále vyřadili Rusko, ale v semifinále nestačili na Finy a v duelu o bronz dostali lekci od Kanady. Za rok z Vídně však přivezli zlato…

Rusko 2007

osmifinálová skupina: 3 prohry

Na MS se hrálo jiným systémem než dnes. V čtyřčlenné základní skupině v Mytišči Češi vyhráli všechny tři zápasy, ale pak v osmifinálové skupině tvrdě narazili. Prohráli s Německem 0:2 (to tehdy byla senzace), nestačili ani na Slováky a v prodloužení padli také s Kanadou.

Nebýt toho, že národní tým si do osmifinále přinesl šest bodů za předchozí výhry, klidně mohl skončit před branami play-off. Ani tak to nebyla žádná sláva: ve čtvrtfinále česká parta dostala za vyučenou od domácí sborné (4:0, u tří branek byl mladičký Jevgenij Malkin) a jela domů.

„Bylo to moje první čtvrtfinále, ať už u dvacítky, nebo u mužů, které jsem prohrál,“ vrtěl hlavou trenér Alois Hadamczik. Další čtvrtfinále prohrál hned další rok v Kanadě, to ale v tu chvíli ještě nevěděl. „Scházelo nám víc hráčů z NHL, jsme na nich závislí,“ poznamenal kouč.

Německo 2010

základní a osmifinálová skupina: 4 výhry – 2 prohry

„Já jsem se hlavně bál, abychom nehráli skupinu o udržení,“ svěřil se Jaromír Jágr po turnaji, který dnes patří k nejpamátnějším v historii českého hokeje.

Posily ze zámoří se (skoro) nedostavily a výběr trenéra Vladimíra Růžičky utrpěl první šok už v základní skupině, když i přes dvě Jágrovy trefy neslavně podlehl Norsku. Když pak zahájil osmifinálovou skupinu dalším propadákem proti Švýcarům, jen výjimečně optimističtí jedinci by tipovali, že tohle mučení fanoušků nakonec skončí senzačním zlatem.

Slavný Jágrův proslov před novináři o „líbání prd…“, vydřené zápasy pravdy s Lotyšskem a Kanadou, nájezdová dramata s Finy a Švédy, finálový „Stalingrad“ proti hvězdami nabitému ruskému týmu – to vše jen dokreslilo šampionát, na který se nezapomíná. A to přitom začal tak pochmurně.

Švédsko a Finsko 2013

základní skupina: 3 výhry – 1 výhra PP – 3 prohry

Češi tehdy (stejně jako letos v Rize) dostali lekci 2:5 od Švýcarů, prohráli i se Švédy a Kanadou, duel s Dány zlomili až v prodloužení, trápení to bylo i proti Slovincům. Hadamczikovu mužstvu to nešlo a nešlo. Není divu, že pak ve čtvrtfinále přišla další hořká prohra se Švýcarskem.

Fanoušci kritizovali jak chabé výsledky, tak neatraktivní a mírně zmatený herní projev. Nepovedený turnaj si vybral svou daň na trenérově psychické kondici. „Brufeny u sebe nosím asi deset let, to je normální. Sáhnu do kapsy, vytáhnu, polknu a hned je to lepší,“ dal se Hadamczik slyšet po zmíněné porážce s týmem helvetského kříže ve skupině.