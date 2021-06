Když čeští hokejisté odcházeli z ledu po utrápené (ale nakonec klíčové) výhře nad Dánskem, netajili se tím, že večer budou na hotelu sledovat duel Ruska se Švédskem.

„Asi se každý z nás na to podívá a asi budeme Rusům trochu fandit,“ neskrýval útočník Robin Hanzl. Rivalita se sbornou šla tentokrát stranou - kdyby totiž ruský celek uspěl, Češi by byli ve čtvrtfinále.

A shoot-out win for Russia sensationally dumped Sweden out of the World Championship after the group stage.??✌️ #RUSSWE @russiahockey @trekronorse



Here are the highlights.? pic.twitter.com/kAac0e971b — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

A štěstěna se skutečně přiklonila k Hanzlovi a spol. Rusové ve velmi kvalitním duelu porazili Švédy 3:2 po samostatných nájezdech, rozhodující pokus proměnila hvězdná posila z NHL Vladimir Tarasenko.

Co to znamená pro počty ve skupině A? Hlavně to, že Švédové i Češi mají po deseti bodech, ale svěřenci trenéra Filipa Pešána odehrají ještě úterní derby se Slovenskem. A i kdyby prohráli, posune je do play-off lepší výsledek ze vzájemného mače se Švédskem. Pro severského giganta končí turnaj historickým krachem.

Mezi Čechy a Slováky půjde ještě o konečné umístění ve skupině. Slovensko má 12 bodů stejně jako Švýcarsko, které v úterý hraje proti Velké Británii.

„Nechci něco zakřiknout, ale zápas se Slováky by pro nás mohl být přijatelnější než s Dánskem, které s velkými chlapy brání kolem brány, na modré a červené čáře,“ věří Pešán.

„Chceme je porazit tak jako tak,“ dodal Hanzl bojovně. Exfederální derby se hraje v úterý od 15.15 hodin.