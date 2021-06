Minimálně další rok bude on tím trenérem, který z vrcholné akce přivezl medaili. A to už je pravěk. Tehdy se psal rok 2012, kdy Češi brali bronz na šampionátu, který hostilo Finsko se Švédskem. „Letos jsme to nezvládli, bojím se, že budeme čekat na medaili ještě dlouho,“ dodal Alois Hadamczik.

Když jsme se bavili před čtvrtfinálovým zápasem s Finskem, hovořil jste, že skoro povinností je účast ve finále. Nakonec je všechno jinak. Co říkáte, že Češi opět o medaile hrát nebudou?

Nejsem alibista, zkušenosti mám obrovské. Ale jak to tak vidím, tak jako trenér starší generace se mám co učit. To, co předvedl Filip Pešán, je guláš, který by nedokázal uvařit ani Pohlreich. Měli jsme dobře poskládaný tým, jeden z nejlepších, který jsme mohli postavit. Byli v něm hráči, kteří mají kvalitu. Máme snad už jen šest hráčů, kteří by mohli reprezentovat, mám na mysli Pastrňáka, Krejčího, Voráčka, Hertla, Paláta nebo Gudase. Přesto výsledek se nedostavil, když konkurence až tak velká nebyla.

Vy jste ale v medaili věřil…

Věřil jsem týmu, v jeho schopnosti, ale bylo vidět, že nakonec nebyl schopen se zbavit deky, která na něj padla. Češi měli dlouhou přípravu, otázkou je, zda mu pomohla. Bylo vidět, že trenér hráčům nevěří. Nemůže takhle míchat sestavou. Musí být připraven hráče vyslechnout. Všechno to jsou borci, kteří přijeli reprezentovat, rvát se za republiku. Hráli jsme ustrašeně, a to ustrašení přicházelo ze střídačky. Nechci si honit triko na Pešánovi, ale jak někdo může říci po dvou zápasech, že se netrefil do nominace. Je mi z toho, s prominutím, na blití. Nebo slova o montérkách. Tohle do slovníku reprezentačního trenéra nepatří. Nechápu také teorii, že má dvě pětky na útok a dvě na obranu. Opravdu mi to hlava nebere.

Trenér Filip Pešán často měnil sestavu, co na to říkáte?

Když vezmu přípravu a zápasy v základní skupině, tak měl patnáct utkání, na to, aby našel sestavu. Proti Slovensku jsme se měli ideální možnost si všechno vyzkoušet. Filip Pešán to ale rozčaroval tak, že jsme nedali gól. Musí si uvědomit, že trénovat reprezentaci je úplně něco jiného, než klub. Měl skvělé hráče jako Kubalíka, Vránu, k tomu vynikající borce z Evropy a on s nimi pořád točil. Hráči necítili důvěru, jasně vydával signály, že jim nevěří. Na mistrovství se nehoní kondice, není to ani o pracovitosti. Tihle kluci byli připraveni odvést maximum. Je to o klidu. Chyběla mi tam lehkost, kluci byli v křeči, nedokázali prodat to, co je zdobí. Součástí realizačního týmu byly obrovské persony českého hokeje Špaček se Strakou. Oni dobře vědí, co hráči potřebují, umí se do nich vcítit, proto mě překvapilo, že s tím něco neudělali a nezasáhli.

Měl by podle vás Pešán skončit?

Řeknu to takhle, když Ivan Hlinka skončil na šampionátu sedmý, sám rezignoval. A to je pro mě nejlepší trenér, velká persona celého hokeje. Když jsem v Soči neuspěl, taky jsem skončil. Kdyby se to stalo mi, tak mě nenechají v Praze vystoupit z letadla. Pan Král dal Pešánovi obrovskou moc, udělal z něho spasitele českého hokeje. Jeho arogance nezná mezí. Ptám se, zda takový člověk má vybírat trenéry do mládežnických reprezentací? Pane Králi, styďte se za to. A k tomu, zda by měl skončit? Pokud někomu záleží na stavu českého hokeje, tak by o tom neměl polemizovat.

Říkal jste, že pokud letos nepostoupíme do semifinále, budeme následujících pět let čekat na další…

Za tím si stojím, stát se to klidně může. Počkejte si, až za rok budou moci Švédové i Finové využít více hráčů z NHL. Nebudou bubliny a nejen tyto týmy budou silnější. My se naopak maximálně můžeme posílit o šest kluků z NHL. Musíme bouchnout do stolu a udělat změny. Začít i u mládeže, protože pokud se něco nestane, budeme pravidelně prohrávat s Němci.

Co říkáte na výkony Kanady a USA. Oba týmy nemají žádné hvězdy…

Američané se mi líbí. Kanada mě překvapila, že vyřadila Rusko. To jsem opravdu nečekal.