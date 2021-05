Takhle si závěr sezony rozhodně nepředstavoval. Ondřej Vitásek se na své druhé mistrovství světa v kariéře hodně těšil. O to víc, že se hraje v Rize, kde sám před časem působil a město si zamiloval. Jenže hokejový osud někdy bývá krutý.

Třicetiletý zadák, který za sebou má i účast na olympiádě v Pchjongčchangu, se hned v prvním zápase proti Rusku zranil. Šlo o poměrně nenápadný souboj, ale Vitásek ho odnesl dvěma zlomenými žebry. A nyní přišel krutý verdikt: nároďáku už nepomůže.

Zdravotní stav Ondřeje Vitáska se bohužel zásadním způsobem nezlepšil, na #mshokej pokračovat nemůže a dnes ráno odcestoval z Rigy. Vitas, díky a drž se! ? #narodnitym #jakolev — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 26, 2021

Zklamání je obrovské. „Člověk se hrozně těší, připravuje se, a pak přijde taková zpráva. Myslím, že ta pachuť tam bude ještě hodně dlouho. Každé zranění je nepříjemné a obzvlášť když k němu dojde takhle na začátku,“ posteskl si obránce, který letos získal s Libercem extraligové stříbro.

Malým divem bylo už to, že duel s Ruskem se zlomenými žebry vůbec dohrál. „Adrenalin kolikrát dělá velké věci. Říkáte si, že to je dobré, pak po zápase slezete z ledu a vůbec se nemůžete hnout. Už jsem to zažil,“ popsal Vitásek.

S týmem pak ještě zůstal a doufal, že se jeho stav přece jen zlepší a on si v Rize zahraje. Naděje ale byla mizivá a to se nakonec potvrdilo definitivním rozhodnutím pobyt na MS ukončit.