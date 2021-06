Nebo výjimečný znalec… Kanaďané totiž znovu potvrdili, že nejlépe hrají, když jim teče do bruslí, a že na mezinárodních turnajích potřebují čas na rozehrání.

Ze základní skupiny přesto postoupili jen s krvavě odřenýma ušima a díky výsledkům soupeřů. Teď jsou ve finále, v němž se utkají s Finskem.

„Je to bláznivý turnaj,“ smál se po semifinálové výhře 4:2 nad Američany autor dvou gólů Andrew Mangipiane. „Začali jsme třemi prohrami a teď předvádíme náš nejlepší hokej. Všichni nás brali jako outsidery, ale my se nikdy nevzdáváme. Naše mužstvo má skvělý charakter.“

Ve čtvrtfinále senzačně vyřadili (vesměs) bezejmenní borci z kolébky hokeje ambiciózní Rusko a v sobotu pak oplatili Američanům vysokou prohru 1:5 ze skupiny. Nyní se Kanaďané netají tím, že si chtějí z Rigy odvézt zlato.

„Pár zápasů nám trvalo, než jsme si sedli jako tým a našli potřebnou chemii. Teď už ale hrajeme naplno celých šedesát minut. I když to s námi nevypadalo dobře, pořád jsme si udržovali správné nastavení mysli,“ popsal útočník Nick Paul typické vlastnosti buldočího kanadského hokeje.

Američané přišli o šanci na zisk prvního zlata z MS po předlouhých 88 letech (pokud nepočítáme jejich triumf na olympiádě v roce 1960, který se počítal i jako světový šampionát). Základní skupina jim přitom vyšla mnohem lépe než soupeři. Nestačilo to.

Ryze zámořské semifinále nabídlo svižný hokej, výborné výkony obou gólmanů a jedno jediné vyloučení (na americké straně). I rozhodčí totiž byli z USA a Kanady a na podobě zápasu to bylo vcelku znát.

„Je pro nás jednodušší, když pískají severoameričtí rozhodčí. Dneska nás nechali hrát hokej a to je přesně to, co jsme potřebovali. Hra pět na pět nám jde,“ pochvaloval si Justin Danforth, autor závěrečné kanadské trefy do prázdné brány.

Canada tops USA in another edition of the classic border-battle rivalry matchup! ? We have our first half of tomorrow's Gold Medal Game… who joins them?! ?