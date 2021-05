Dva dny každý sám na svém pokoji. „Jsme zalezlí, člověk nemůže z pokoje. Taky nám chodí fotky z kamer, které posílá vedení hotelu, že nemůžeme stát ani ve dveřích,“ popisoval Tomáš Zohorna v on-line rozhovoru novinářům.

Jídlo dostávali hráče za dveře. Volný čas vyplnili četbou, sledováním filmů i cvičením. „Záleží na nás, trochu jsem se protáhl, každá hodinka cviků pomůže. Když venku bylo pěkně, koukal jsem se po okolí. Máme krásný výhled na město, tak jsem se kochal,“ dodal z Lotyšska Zohorna.

Tolik očekávaná změna režimu nastala dnes, kdy se český tým vypravil na první trénink v dějišti mistrovství světa. Na šampionát přijel český výběr v počtu osmadvaceti hokejistů. Nejstarším z nich je právě třiatřicetiletý Tomáš Zohorna.

„To už jsem věděl, když jsem nastoupil do přípravy. Když vedle sebe vidím i dvacetileté kluky, tak si říkám, že už nějaký věk mám,“ usmál se útočník, jenž sezonu na klubové scéně zakončil v Pardubicích.

Stovka zápasů

Na turnaji bude jedním z asistentů kapitána Jana Kováře. Jen oni dva mají v současném národním mužstvu odehráno přes sto reprezentačních zápasů. Věk si ovšem Zohorna vůbec nepřipouští. „Nejvíc mi to přišlo, když jsme na tréninku jezdili nájezdy podle věku. Začali trenéři a jako čtvrtý už jsem jel já. Člověk si říká: Pěkné, už to není jako dřív. Ale cítím se dobře a připraven. Je hezké se dívat na mladé hráče, kteří to mají před sebou,“ řekl Zohorna.

V přípravných zápasech nastupoval v jedné formaci i s bratrem Hynkem, který se ovšem do konečné nominace pro šampionát nevešel. „Mrzí to, i brácha chtěl moc jet. Bavili jsme se hned, když byl vyřazen. Bylo mu to strašně líto, ale je to tak. Už mi volal i sem, je doma a odpočívá s rodinou. Dá si chvíli volno a bude se připravovat na další sezonu,“ prozradil.

Nejstarší z bratrského tria podobnou situaci z minulosti taky zná. „Já jsem to taky jednou zažil, není to příjemné. Člověk tady je třeba sedm týdnů a snaží se dostat do nominace. Dojde skoro do konce, ale nepodaří se to. Jsou to smíšené pocity. Brácha má před sebou dost sezon a doufám, že i turnajů v reprezentaci,“ řekl.

Kde budou hrát?

Zatímco Tomáš se v lednu vrátil z KHL do Pardubic a klubovou sezonu zakončil v dresu Dynama, jeho bratr Hynek pokračoval v Chabarovsku. O tom, kde budou hrát oba v příští sezoně, zatím jasno není. Potkají se znovu v jednom týmu? Třeba v Pardubicích?

„Vím, že se objevila taková zpráva, ale nebylo tam nic, co bych řekl. S bráchou řešíme, že bychom si spolu chtěli někdy ještě zahrát, ale není to priorita. Víme, že je těžké dostat dva hráče do jednoho týmu. Kdyby to vyšlo, bylo by to super, ale momentálně není nic vyřešeno,“ poznamenal Tomáš Zohorna s tím, že nyní téma příštího angažmá řeší jeho agent.

Už v pátek totiž začne světový šampionát, do kterého Češi vstoupí duelem s Ruskem. Proti týmu, se kterým se potkali v posledním utkání na Českých hrách. Skórovala i Zohornova formace, v níž nastoupili Filip Zadina a Filip Chytil.

„Hrál jsem v přípravě s bráchou, až na poslední zápas nás trenér rozdělil, aby vyzkoušel další varianty. Občas sleduji zápasy NHL, tak vím, že kluci hrají skvěle, i když jsou stále na začátku kariéry. Jestli budeme spolu pokračovat, tak budu jedině rád,“ doplnil Zohorna.