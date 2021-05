Na mistrovství světa ale Švédsko s tímto soupeřem nikdy neprohrálo. Až na šampionátu v Rize došlo na přepsání hokejové historie: Bělorusové zdolali ve skupině A bezzubé Seveřany 1:0 a tým Tre kronor je na tom stejně jako Češi. Po dvou duelech ani bod.

Belarus beat the Swedes today for the first time ever at #IIHFWorlds. Oh, and by the way…with a shutout!? ????